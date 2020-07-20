Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Türkiye'de son 24 saatte 931 yeni vaka tespit edildi, 17 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 992 artarak 203 bin 2'ye yükseldi.

Son 24 saatte 931 yeni COVID-19 vakası tespit edildi, 17 kişi yaşamını yitirdi. 43 bin 404 koronavirüs testi yapıldı. Bugün 992 kişi COVID-19'u yendi.

Böylece Türkiye'de 4 milyon 316 bin 781 COVID-19 testi yapıldı. Vaka sayısı 220 bin 572'ye yükseldi. 5 bin 508 kişi vefat etti. İyileşenlerin sayısı ise 203 bin 2'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "SON ÜÇ GÜNDÜR ortalama günlük vaka sayısı EN YÜKSEK beş ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Bursa. EN DÜŞÜK 5 ilimiz: Artvin, Bilecik, Tunceli, Edirne, Bayburt. Tunceli, Nevşehir, Kastamonu, Artvin ve Aksaray'daysa şu an pnömonili hastamız yok.” ifadelerini kullandı.