Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Türkiye'de son 24 saatte 924 yeni COVID-19 vakası tespit edildi, 16 kişi yaşamını yitirdi. 997 kişinin iyileşmesiyle yeni tip koronavirüsü yenenlerin sayısı 202 bin 10'a yükseldi.

Son 24 saatte 924 yeni COVID-19 vakası tespit edildi, 16 kişi yaşamını yitirdi. 41 bin 310 koronavirüs testi yapıldı. Bugün 997 kişi COVID-19'u yendi.

Böylece Türkiye'de 4 milyon 273 bin 377 COVID-19 testi yapıldı. Vaka sayısı 219 bin 641'e yükseldi. 5 bin 491 kişi vefat etti. İyileşenlerin sayısı ise 202 bin 10'a yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada " Her gün 1000’e yakın hastamız şifa buluyor, 1000'e yakın yeni vakamız oluyor. Yeni vakaları durdurabilirsek aktif vaka sayısı hızla azalmış olacak. Hedefimiz; iyileşen sayısında artış, yeni vaka sayılarında düşüş. İyi haberler, alacağımız tedbirlere bağlı." ifadelerini kullandı.