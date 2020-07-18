Erken yaşta spora başlamak hem fiziksel hem zihinsel gelişim açısından önemli avantajlar oluşturuyor. Çocuklara düzenli spor alışkanlığı kazandırmak sağlıklı bir neslin kapılarını aralıyor.

Çocukları spora yönlendirirken yaş grupları ve bireysel yetenekleri göz önünde bulundurmak gerekiyor. Çarpma riskinin bulunduğu sporlara daha ileri yaşlarda başlanması öneriliyor.

Çocukları erken yaşta spora yönlendirmek sağlık için önemli

Spor alışkanlığı aşılamak için yaş aralıkları önem arz ediyor. 2 ila 7 yaş aralığının spora başlamak için çok önemli olduğunu söyleyen Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ziya Koruç, "Hareket gelişim dönemi dediğimiz dönem içerisinde çocuk ne kadar kaliteli hareket edebilmişse, ne kadar geniş çapta hareket öğrenebilmişse yukarı doğru onu taşıyacak. Hentbol gibi yada futbolun bir takım farklı yapıları gibi. Bizdeki değil ama Amerikan futbolunda olduğu gibi ya da ragbide olduğu gibi ciddi anlamda gövde gösterisi ve gücün gösterildiği bir takım spor dallarına daha geç başlanmasını istiyoruz. Bu daha yukarılarda olmalı." dedi.

Jimnastiğe 2-4, futbol ve basketbola 8-10 yaşlarında başlanmalı

Küçük yaşlarda en ideal spor olarak jimnastik ve atletizm öne çıkıyor. Erken yaşta öne çıkan sporlar arasında yüzme de var. Futbol ve basketbol gibi spor dalları için işaret edilen yaş ise 6 ila 8 olarak gösteriliyor.

Antrenör Tuğçe Sevinç de, "Çocuk yaştan itibaren jimnastiğe başlanıldığı zaman temel biyomotor yeteneklere hitap ettiği için çocuk ileri yaşlarda gelişimini sürekli olarak olumlu yönde devam ettirir." ifadelerini kullandı.

Çocuk Fitness Dünya İkincisi Umut Emir Alkış da bu sporu 4 yıldır yaptığını söylüyor.

Spor çocukların derslerinde de başarılı olmasına katkı sağlıyor

Spor yapmanın mutluluk hormonunu artırdığı defalarca bilimsel araştırmalarla kanıtlandı.

Bunun yanı sıra düzenli spor zihinsel gelişim ve akademik başarıyı olumlu yönde etkiliyor.

Spor yapmanın zihinsel aktivitelere de iyi geldiğini söyleyen Psikiyatrist Bilge Bilgin Kapucu, "Çocukların hem ruhsal sağlığına, hem okul başarısına, hem de sosyal işlevselliğine düzenli spor yapmak düzenli fiziksel aktivite yapmak iyi gelir." dedi.

Erken yaşta spora yönlendirme ülkelerin sağlık giderlerinin uzun vadede azalmasını da sağlıyor.

Çeşitli dallarda önerilen spora başlama yaşları:

Jimnastik: 2-4 yaş

Atletizm: 2-4 yaş

Yüzme: 4-6 yaş

Tenis: 4-6 yaş

Futbol: 6-8 yaş

Basketbol: 6-8 yaş

Binicilik: 8-10 yaş

Haber: Süleyman Yaşar

Kameraman: Hüseyin Ertan-Fatih Karadavut