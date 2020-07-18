18 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı… Bugünkü vaka sayısı…
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 Temmuz koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 918 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Bugünkü koronavirüs tablosu… 18 Temmuz koronavirüs vaka sayısı...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.
Türkiye'de son 24 saatte, 40 bin 943 COVID-19 testi yapıldı. 918 yeni vaka tespit edildi, 17 kişi yaşamını yitirdi. Bugün 1179 kişi yeni tip koronavirüsü yendi.
Böylece Türkiye'de 4 milyon 232 bin 67 test uygulandı. Toplam vaka sayısı 218 bin 717'ye yükseldi, iyileşenlerin sayısı ise 201 bin 13'e çıktı, 5 bin 475 kişi vefat etti.
Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "1.000’in üstünde gerçekleştiği en son güne kıyasla, yeni vaka sayımız, bugün 90 azaldı. SON 3 GÜNDE en çok vaka görülen beş ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Diyarbakır. En az vaka görülen beş ilimiz: Artvin, Tunceli, Bayburt, Kırklareli, Bartın." ifadelerini kullandı.
1.000’in üstünde gerçekleştiği en son güne kıyasla, yeni vaka sayımız, bugün 90 azaldı. SON 3 GÜNDE en çok vaka görülen beş ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Diyarbakır. En az vaka görülen beş ilimiz: Artvin, Tunceli, Bayburt, Kırklareli, Bartın. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/ReifcmNCkw— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 18, 2020
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