Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Türkiye'de son 24 saatte, 40 bin 943 COVID-19 testi yapıldı. 918 yeni vaka tespit edildi, 17 kişi yaşamını yitirdi. Bugün 1179 kişi yeni tip koronavirüsü yendi.

Böylece Türkiye'de 4 milyon 232 bin 67 test uygulandı. Toplam vaka sayısı 218 bin 717'ye yükseldi, iyileşenlerin sayısı ise 201 bin 13'e çıktı, 5 bin 475 kişi vefat etti.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "1.000’in üstünde gerçekleştiği en son güne kıyasla, yeni vaka sayımız, bugün 90 azaldı. SON 3 GÜNDE en çok vaka görülen beş ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Diyarbakır. En az vaka görülen beş ilimiz: Artvin, Tunceli, Bayburt, Kırklareli, Bartın." ifadelerini kullandı.