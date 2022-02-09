"Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, iki ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı.

Yapılan düzenleme ile biri akciğer kanseri tedavisinde kullanılan akıllı ilaç, diğeri albinizmli kişilerin güneş ışınlarından korunmak için kullandıkları koruyucu kremler olmak üzere 2 yerli ilaç geri ödeme kapsamına alındı.

Genetik tetkik sayısı 44’ten 196’ya çıkarıldı

Bakan Bilgin, ayrıca mevcut durumda sayısı 44 olan genetik tetkikin; genetik hastalıklara, genetik tetkikin yapılış yöntemine göre detaylandırılarak 196’ya çıkarıldığının bilgisini de verdi.

Buna göre yapılan genetik tetkikin hastalığa spesifik olmasının sağlandığı duyuruldu.

