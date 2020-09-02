Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Sağlık Bakanı Koca Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası yaptığı basın toplantısında 2 Eylül koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 107 bin 927 test yapıldı. Bu kapsamda 1596 kişiye COVID-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 45 hasta vefat etti, 947 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 7 milyon 355 bin 862, toplam vaka sayısı 273 bin 301, toplam vefat sayısı 6 bin 462, toplam ağır hasta sayısı 1017 , hastalarda zatüre oranı %7,6, toplam iyileşen hasta sayısı ise 246 bin 8 76 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bugün aktif vaka sayımız 649 daha arttı. Ağır hasta sayımız 1.000’in üzerinde. Can kayıplarımızı azaltmak ve sevdiklerimizi korumak zorundayız. Bu tedbirle mümkün. Güç tedbirde.” dedi.