Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Sağlık Bakanı Koca’nın sosyal medya hesabından paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 110 bin 102 test yapıldı. Bu kapsamda 1587 kişiye COVID-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 44 hasta vefat etti, 1087 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 7 milyon 138 bin 492, toplam vaka sayısı 270 bin 133, toplam vefat sayısı 6 bin 370, toplam ağır hasta sayısı 961 , hastalarda zatüre oranı %7,5, toplam iyileşen hasta sayısı ise 244 bin 926 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bugün en yüksek günlük test sayısına ulaştık. 110.000’den fazla test yapıldı. 1.587 yeni hasta tespit edildi. Can kayıplarımızın üzüntüsünü sözcükler de rakamlar da ifade edemez. Gücümüz tedbir almaya ve sevdiklerimizi korumaya yeter. Güç tedbirde.” dedi.