Sağlık Bakanlığı 18 Kasım koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 158 bin 811 test yapıldı. Bu kapsamda 4215 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Bugünkü iyileşen hasta sayısı ise 2592.

Son 24 saatte 116 hasta vefat etti, 2592 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 16 milyon 623 bin 489, toplam vaka sayısı 425 bin 628, toplam vefat sayısı 11 bin 820, toplam ağır hasta sayısı 3742, hastalarda zatüre oranı %3.8, toplam iyileşen hasta sayısı ise 361 bin 655 oldu.