Türkiye'de hasta sayısı artış eğiliminde.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) önlemleri kapsamında, hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Kısıtlama kararları hastane yönetimleri tarafından da olumlu karşılandı.

Olumlu etkinin hastanelere 1-2 hafta sonra yansıması bekleniyor

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, "Kısmi de olsa böyle kısıtlamaların oluşması hastalığı yok etmek anlamında değil ama hastanelerin yükünü bir nebze olsun azaltmak anlamında olumlu gelişmeler olarak görüyoruz. Her kısıtlılık, sosyal mesafenin her türlü korunmuş olması, kalabalıkların azaltılmasına yönelik olan her kısıtlılık takdir edersiniz ki bu hastalık açısından da olumlu sonuçlanacaktır" dedi.

Kısıtlama sonuçlarının hastanelere yansıması ancak bir iki hafta sonra görülecek.

Özellikle restoran, kafeterya gibi yeme-içme alanlarındaki kısıtlamanın etkili olması bekleniyor.

"Sokağa çıkma yasağı son çare olarak gözlenebilir"

Kısıtlamalara rağmen hasta artışı devam ederse ülkelerin başvurmak zorunda kalacağı daha radikal uygulamalar bulunuyor.

Küke konuyla ilgili şunları söyledi:

"Aslında en ideal olanı dünyada da zaten kabul edilen görüş, 14 günlük sokağa çıkma yasağıdır. Birçok insanın ciddi sıkıntıya uğrayacağını, devletimizin sıkıntıya uğrayacağını bildiğimiz için bu belki de en son ulaşılacak çare şeklinde gözlenebilir."

Hastane kapasiteleri artırıldı

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Türkiye'de hastanelerde kapasiteler arttırıldı.

Kükek, "Şuanda hazırlıklarımız tamam, yoğun bakım sayısını iki katına çıkarttık, yatan hasta sayısını iki katına, yatak kapasitemizi iki katına çıkarttık. Şu anda iyi durumdayız" diye konuştu.