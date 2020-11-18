Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Dekanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüs tedbirleri kapsamında, cadde, sokak, meydan ve duraklarda sigara içme yasağına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İlhan, koronavirüsle mücadele sürecinde birçok tedbir kararının hayata geçirildiğini, 11 Kasım'da İçişleri Bakanlığı tarafından tüm valiliklere gönderilen "Koronavirüs Tedbirleri" konulu ek genelgeyle vatandaşların yoğun bulunduğu cadde ve sokaklar, meydanlar ve toplu taşıma araçlarının duraklarında sigara içmenin yasaklandığını hatırlattı.

Bu yasakla COVID-19 bulaşı riskinin azaltılmasının hedeflendiğini anlatan İlhan, şunları söyledi:

"Bu tür yerlerde sigara gibi ürünler içilirken içen kişi maskesini çıkardığı için kendisine virüs bulaşma riskini artırıyor. Bunun yanı sıra kişi COVID-19 pozitifse doğrudan çevresindekilere virüs bulaşmasına ve hastalığın yayılmasına neden oluyor. Çevredeki kişiler de maske takmamış ise olası risk daha da artıyor. En önemli noktalardan biri ise sigara içen kişi, nefesini dışarıya normal solunum havasını dışarı vermekten farklı olarak, üflediği için virüs ve partiküller daha uzağa ulaşıp, daha fazla kişiyi enfekte edebiliyor."

"Sigarayı bırakmak için önemli bir fırsat"

İlhan, 65 yaş ve üzeri ile akciğer ve kalple ilgili kronik hastalığı bulunan kişiler ile çocukların, sigara dumanındaki zararlı maddelerden daha fazla etkilendiğine dikkat çekti.

Yasak kararının, COVID-19'un önlenmesine fayda sağlayacağını, aynı zamanda bağımlılarının da daha az sigara tüketmesine katkıda bulunacağını ifade eden İlhan, "Bu, sigarayı bırakmak için de önemli bir fırsat olacaktır. Unutulmamalı ki sigara kullanımı insanı ölümle burun buruna getiren bir alışkanlıktır ve kişiyi bağımlı kılmaktadır. Hayattaki bağımlılığımız sigara yerine yaşama sevincimiz olsun" dedi.

"Evlerde çocuklar bir araya gelmemeli"

Okulların ara tatile girmesiyle virüs yayılım hızının azaltılabileceğini ancak bunun çocukların sokaklar veya alışveriş merkezleri yerine evlerinde vakit geçirmeleriyle mümkün olacağını belirten İlhan, şöyle konuştu:

"Çocukların evde kalması, dışarı çıkacaklarsa AVM ve kalabalık meydanlara gitmemeleri önem taşıyor. Mümkünse dışarı çıkmamakla birlikte, çıkılması halinde temiz hava girişi olan yerlerin tercih edilmesi önemli. Öte yandan il dışı seyahat yapılmamalı. Evlerde çocuklar bir araya gelmemeli. Mümkün olduğunca büyüklerin ziyaretinden kaçınmalı."