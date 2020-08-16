Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 65 bin 956 test yapıldı. Bu kapsamda 1192 kişiye COVID-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 997 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 5 milyon 725 bin 242, toplam vaka sayısı 249 bin 309, toplam vefat sayısı 5 bin 974, toplam ağır hasta sayısı 679 , hastalarda zatüre oranı %7,6, toplam iyileşen hasta sayısı ise 230 bin 969 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yeni tanı sayımız dünkünden daha az. Şu ana kadarki toplam vaka sayımızdan 12.366 KİŞİ halen aktif hasta: Yani, virüsü yayma potansiyeline sahip. Bunlar ve temaslıları İZOLASYONDA. Dikkat eder, kendimizi DIŞARIDAKİ RİSKTEN korursak, daha hızlı başarırız." dedi.