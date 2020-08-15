Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 67 bin 214 test yapıldı. Bu kapsamda 1256 kişiye COVID-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 21 hasta vefat etti, 992 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 5 milyon 659 bin 286, toplam vaka sayısı 248 bin 117, toplam vefat sayısı 5 bin 955, toplam ağır hasta sayısı 668 , hastalarda zatüre oranı %7,6, toplam iyileşen hasta sayısı ise 229 bin 972 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "SON 45 GÜNÜN en yüksek pozitif tanı -yeni hasta- sayısına ulaştık. Kritik göstergemiz olan Ağır Hasta sayısı, genellikle risk grubunda olup hastalığa yakalananlar ile artıyor. Yeni hasta sayısını, ağır hasta sayısını, can kayıplarını birlikte azaltalım." dedi.