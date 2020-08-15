Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınıyla mücadeleye ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Koca yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Dünya yoruldu. Sadece siz değil. Hayata sarılmaktan vazgeçmeyin. Bir gün, mutlaka salgının son günü olacak. İnsanlığın yaşadığı tüm salgınlar gibi bu salgın da son bulacak. Sosyal hayatınızı kontrollü yaşayın. COVID-19’la mücadele, hayat mücadelemizin vazgeçilmez parçası olsun."