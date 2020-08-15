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Bakan Koca: Hayata sarılmaktan vazgeçmeyin
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dünya yoruldu. Sadece siz değil. Hayata sarılmaktan vazgeçmeyin. Bir gün mutlaka salgının son günü olacak" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınıyla mücadeleye ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.
Koca yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Dünya yoruldu. Sadece siz değil. Hayata sarılmaktan vazgeçmeyin. Bir gün, mutlaka salgının son günü olacak. İnsanlığın yaşadığı tüm salgınlar gibi bu salgın da son bulacak. Sosyal hayatınızı kontrollü yaşayın. COVID-19’la mücadele, hayat mücadelemizin vazgeçilmez parçası olsun."
DÜNYA YORULDU. Sadece siz değil. Hayata sarılmaktan vazgeçmeyin. BİR GÜN, MUTLAKA salgının son günü olacak. İnsanlığın yaşadığı tüm salgınlar gibi bu salgın da son bulacak. Sosyal hayatınızı kontrollü yaşayın. COVID-19’la mücadele, hayat mücadelemizin vazgeçilmez parçası olsun.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 15, 2020
Etiketler: Fahrettin Koca twitter koronavirüs salgınıSon Güncelleme: 15 Ağustos 2020 Cumartesi 16:32
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