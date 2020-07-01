Türkiye'de son 24 saatte bin 192 kişiye koronavirüs tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 201 bin 98, can kaybı 5 bin 150, iyileşen hasta sayısı 175 bin 422 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 1 Temmuz koronavirüs tablosunu Twitter'dan paylaştı.

Bakan Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, " Toplam test sayımız 3,5 Milyona yaklaştı. Toplam vaka sayımız 200.000’i geçti. Yeni vaka sayılarında istikrarlı bir düşüş sağlayan, tedbirleri uygulamadaki başarısıyla örnek 5 ilimiz: Tekirdağ, Balıkesir, Samsun, Kırşehir, Düzce. Tüm illerde başarabiliriz.” ifadelerini kullandı.