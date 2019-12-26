Birinci Dünya Savaşı sonrasında dünyadaki dengelerin değişmesi üzerine birçok ülke uçak üretimine yöneldi.

Uçak sanayiinde yerini almak isteyen Türkiye de bu sektörde önemli adımlar atmak için girişimlere başladı.

Bunun üzerine Almanya'nın da katkısıyla 1925 yılının yaz aylarında Alman Junkers şirketi ile Türkiye arasında uçak ve uçak motoru fabrikası kurulmasını öngören bir anlaşma taslağı hazırlandı.

Yer olarak Kayseri seçildi

Türkiye ile Junkers arasında 15 Ağustos 1925 tarihinde bir anlaşma imzalanarak, Tayyare ve Motor Türk Anonim Şirketi (TOMTAŞ) kuruldu.

İki proje ile hayata geçirilmesi hedeflenen fabrikanın ilk aşaması planlandığı sürede tamamlandı ve Kayseri Uçak Fabrikası 6 Ekim 1926 tarihinde açıldı.

İlk C-130 1964’te alındı

Türkiye’nin NATO’ya girmesiyle birlikte gözler tekrar uçak sanayiine çevrildi.

1960’ların başında Kıbrıs’taki olumsuz gelişmeler sonucu Türkiye’nin Kıbrıs’a harekat ihtimali de iyiden iyiye artmaya başladı.

Olası harekat planlarına göre büyük bir havadan indirme operasyonu gerçekleştirilmek isteniyor fakat kapsamlı bir hava indirme için envanterdeki C-47 uçakları sayı ve nitelik olarak yetersiz kalıyordu.

Değerlendirmeler sonucu C-130E Hercules uçağının alınmasına karar verildi.

Türk Hava Kuvvetleri, 1964-1991 yılları arasında 7 adet C-130E ve 6 adet C-130B olmak üzere iki farklı modelde toplam 13 adet Herculas'ı envanterine kattı.

[Kıbrıs Barış Harekatı]

İlk operasyon: Kıbrıs Barış Harekatı

Kıbrıs Barış Harekâtı’nda aktif olarak görev alan C-130 Hercules’ler, 20 Temmuz 1974 sabahı C-47 ve C-160 nakliye uçakları ile beraber Kayseri Erkilet Havaalanından havalandı. 6 Hercules uçağı, Kırnı bölgesine ilk paraşütçü birliği operasyon sahasına başarıyla indirdi.

İlk indirmede isabet alan Hercules, buna rağmen görevini gün boyunca sürdürdü.

Aynı gün içerisinde birçok sefer hava indirme harekâtı gerçekleştirdi.

Harekâtın ilk ve en kritik gününde Hercules uçakları 15 sortide yaklaşık 900 paraşütçüyü Kıbrıs’a indirerek büyük bir başarıya da imza attı.

Kıbrıs Barış Harekâtı boyunca Hercules'ler toplam 2 bin 311 paraşütçü ve 1238 ton malzemeyi operasyon alanına ulaştırdı.

Dünyada 3 bine yakın C-130 kargo uçağı bulunurken, Türk Hava Kuvvetleri envanterinde 19 adet C-130E ve C-130B Hercules uçakları günümüz de faal olarak hizmet veriyor.

[1964 yılında ilk servise giren C-130 Hercules]

Hedef milli imkanlarla dışa bağımlılığı bitirmek

2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü ve TUSAŞ'in beraber yaptiklari AR-GE çalışmaları ile C-130'lar artık çağının isterlerini daha iyi karsilayabiliyor.

Tamamen yerli ve milli imkanlarla yapılan yenileme çalışmaları dışa bağımlılığı azaltmada önemli bir adım oldu.

Kokpitteki analog göstergeler dijital hale dönüştürüldü.

Harekat alanında artık daha güvenli uçup, gorevini en iyi şekilde ifa etmektedir.

2012 yılında Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetleri [RSAF] envanterinden hizmet dışına çıkarılan 6 adet kullanılmış C-130E nakliye uçağı daha satın alındı.

Parçalarından ayrılan bu uçakların bakım ve onarımları yapıldı.

Modern bir görünüm kazandırılan Hercules uçakları, analog bir halden tamamen modern bir görünüme kavuşturularak kargo uçağı olarak kullanılmak üzere Hava Kuvvetleri envanterine katıldı.

2040 yılına kadar kullanılması planlanıyor

Menzili 6 bin 410 km olan ve 587 km/s’e hız yapma kapasitesine sahip olan Hercules, 10 saat havada kalabilme özelliğine sahip güçlü uçaklar arasında yer alıyor.

2040 yılına kadar uçurulması planlanan C-130 uçakları uzun menzilli hava indirme, yük ve personel taşımada kullanılan üstten kanatlı bir nakliye uçağı.

Güç grubu olarak 4 adet turboprop motor ve 4 adet pervane ile donatıldı.

Her 6 yılda bir Kayseri'de 2’nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde komple bakımı yapılarak güvenle uçuşa hazır hale getirilirip, mavi semalarda uçuşunu gerçekleştirmektedir.

Türk Hava Kuvvetleri envanterindeki toplam 19 adet C-130E ve C-130B Hercules uçağı 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünün verdiği bakım, mühendislik ve modernizasyon hizmetleri sayesinde emniyetle hizmet veriyor.