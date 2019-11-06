Yükseköğretim kurumlarında artan, çeşitlenen ve farklılaşan ön lisans ve lisans programlarının sayısı 2 bin 191. Program sayısındaki bu fazlalık, aynı içeriğe sahip birçok programın farklı isimlerle açılmış olmasından kaynaklanıyor.

Bu durum bazı mezunların, yatay ve dikey hareketliliklerinde ve iş başvurularında mağdur olmalarına ya da iş hayatında diplomalarını kullanırken unvan ve mesleki yetki çatışması yaşamalarına neden oluyor.

Yılda ortalama 3 bin kişi sahip olduğu diplomasının benzer isimli başka bir diplomaya eş değer olup olmadığı ile ilgili Yükseköğretim Kuruluna başvuruyor.

Bu nedenle benzer içerikli veya benzer isimli lisans programlarının yeniden isimlendirilmesi ve eğitim alanlarına göre tasnif edilmesi üzerine taslak bir çalışma yapıldı.

İçerikleri aynı isimleri farklı olan programlar tek çatı altında

Yükseköğretim Kurulu öncülüğünde, 55 farklı üniversiteden 120 akademisyenin yer aldığı 17 komisyon, bir yıl süreyle çalıştı. Bu konuya getirilen çözümden bazı örnekler:

Muhasebe ve Finans Yönetimi, İşletme Muhasebe, İşletme-Muhasebe, Finansal Muhasebe, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finans, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finansman, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe-Vergi isimli 12 program için önerilen ortak programın adı "Muhasebe ve Finans Yönetimi" oldu.

Uluslararası İşletme alanındaki, Uluslararası İşletme Yönetimi, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletmecilik adlı üç benzer lisans programı için UNESCO Uluslararası Standart Eğitim Sınıflaması dikkate alınarak "Uluslararası İşletme Yönetimi" ortak program adı önerildi.

Diplomalara kod uygulaması

Hazırlanan taslakla, bu karmaşık programları tek isim altına toplayan Yükseköğretim Kurulunun yeni bir çalışması daha var.

Yükseköğretim Kurulu, diplomalara kod uygulamasını getiriyor. Mezun olunan her programın bir kodu olacak. Üniversite mezunları, diplomalarında yer alan bu kodla dünyanın her yerinden denklik alabilecek.

Örneğin, Basın-Yayın bölümünden mezun olunan 006 kodlu lisans programının 0312'li uluslararası bir de kodu olacak. Diplomasında bu kodlara sahip olan kişilerin istedikleri ülkeden denklik alabilmesi mümkün.

25 Kasım'a kadar görüş ve öneriler alınacak

Hazırlanan taslak, üniversite ve diğer paydaşların görüş ve önerilerine açıldı.

Üniversiteler, akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşları, iş çevreleri ve diğer paydaşlar görüş ve önerilerini 25 Kasım 2019 tarihine kadar prsiniflama@yok.gov.tr adresine gönderebilecek.

Gelen görüş ve öneriler komisyonlarca değerlendirilerek çalışma tamamlanacak ve uygulamaya konulacak.

Kaynak: TRT Haber