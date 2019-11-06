Milyonlarca öğrenci bu yıl Türkiye’de ilk defa yapılacak ara tatile hazırlanıyor. 2023 Eğitim Vizyonu çalışmaları doğrultusunda hazırlanan Yeni Eğitim-Öğretim Çalışma Takvimi Modeli’ne göre bundan böyle nisan ve kasım aylarında birer haftalık ara tatiller yapılacak. Öğrencilerin tatil ve okul zamanlarının daha verimli bir hale getirilmesi amacıyla yapılan düzenlemenin ilk tatili, 18-22 Kasım tarihleri arasında.

“Öğrenciler kendilerine zaman ayırmalı”

Hafta sonu tatilleri de eklendiğinde 9 günü bulan ilk ara tatilin iyi geçirilmesi öğrenciler açısından büyük önem taşıyor. Eğitim Uzmanı Burçak Özel, öğrencilerin bu tatil sayesinde nefes alacağını belirterek, “Öğrencilerin ilk sınavlardan sonra dinlenmeleri gerekiyor. Kendilerine zaman ayırmalılar. Çünkü genelde yoğun bir tempoda okula gidiyorlar. Sabah erken kalkıyorlar. Bazı öğrenciler kursa gidiyor. Bu bir haftalık süreci, dinlenme ve kendilerini geliştirebilecek bir zaman dilimi olarak görmeliler” diyor.

Ara tatil döneminde velilere de büyük iş düşüyor. Çocukların vakitlerini verimli geçirmeleri için uygun bir ortam yaratmaları gerekiyor. Özel, “Zaten Bakanımız da açıklamasında öğrencilerin bilim, sanat, kültür, spor gibi faaliyetlere yönlendirilmesi gerektiğini; bu süreçte dersin ikinci, üçüncü plana atılması gerektiğini vurguladı” hatırlatmasını yapıyor.

Eğitim Uzmanı Burçak Özel’e göre ara tatil LGS ve YKS gibi sınavlara hazırlanan öğrenciler için de iyi bir fırsat:

“Onlar uzun soluklu bir maraton sonucunda sınava girecekler ve bu maratonun çok da sekteye uğramaması lazım. Bu süreçte bol bol soru çözerek bilemedikleri konular varsa bu konuların tekrarını yaparak eksiklerini tamamlayabilirler.”

Öğrencilere ders konusunda baskı yapılmamalı

Bu dönemde öğrencilerin evde kaliteli zaman geçirmesini sağlamak gerekiyor. Özel, bunun önemli bir ayrıntı olduğunu vurguluyor:

“Çocukların geneli evde oturmaktan sıkılıyor. Ancak anne baba, çocuklar her ‘Canım sıkıldı’ dediğinde hemen ‘bilgisayar ya da tabletini al’ dememeli. Hayal güçlerini canlandırmak adına sıkılmaları da iyi. Çocuklara resim çizme, hikaye yazma ya da beraber sohbet edebilecekleri bir ortam yaratmaları gerekiyor. Sabahtan akşama kadar bilgisayarın başına mahkum etmeden, aslında hayatın içine sokmak gerekiyor.”

Uzmanlar, velilerin ara tatillerde öğrencileri ders yapmaları konusunda zorlamamalarını tavsiye ediyor. Ancak çocukların kitapla bağlantısını koparmamak önemli:

“Her gün düzenli kitap okumalılar. Bunu sağlamak için aileler çocukla beraber kitap okuyabilir ya da çocuğa kitapla ilgili sorular sorabilir. Böylece çocukla olan iletişim artar. Çocuk da kitap okumaktan zevk almaya başlar.”

Öğretmenlere tatil yok

Bu ara tatil sadece öğrencileri kapsıyor. Öğretmenlerin çalışma takviminde herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Ancak eğitim yılı kapanışı ve açılışındaki seminer dönemlerinin birer haftası yeni uygulamayla ara tatil tarihlerine kaydırıldı. Ara tatil dönemi, öğretmenler için seminer dönemi olacak. Veli toplantıları, zümre toplantıları, mesleki gelişim çalışmaları, kişisel ve sosyal gelişim etkinlikleri ile okulların fiziki eksikliklerini gidermek için ara tatilden faydalanılacak.

2019-2020 eğitim ve öğretim yılı tatil takvimi şöyle:

18-22 Kasım 2019: İlk ara tatil

20-31 Ocak 2020: Yarıyıl tatili

6-10 Nisan 2020: İkinci ara tatil

19 Haziran 2020: Yaz tatili