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Kültür-Sanat
TRT Haber 28.04.2023 10:31

Zeugma Antik Kenti'nden kaçırılan mezar steli Türkiye'ye dönüyor

Gaziantep Zeugma Antik Kenti'nden kaçırılan ve M.S. 2. yüzyıla ait olan mezar steli İtalya'dan Türkiye'ye getirilecek.

Zeugma Antik Kenti'nden kaçırılan mezar steli Türkiye'ye dönüyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gaziantep Zeugma Antik Kenti'nden kaçırılan ve M.S. 2. yüzyıla ait olan mezar stelimiz, İtalyan makamlarıyla yaptığımız iş birliğiyle ülkemize dönüyor. Önemli bilimsel veriler taşıyan stel Roma Büyükelçiliğimize teslim edilerek, ait olduğu topraklara kavuşacak" ifadelerine yer verildi.


Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlık görevine başladığımda iadesini sağladığımız ilk tarihi eser Gaziantep Zeugma'dandı. Bugün, bu antik kentimiz kökenli bir eserin daha iadesini sağlıyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Tarihi eser kaçakçılığı ile mücadelemiz tüm paydaşlarımızla devam edecek" dedi.


ETİKETLER
Tarihi Eser Mehmet Nuri Ersoy Kültür ve Turizm Bakanlığı İtalya
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