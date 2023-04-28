Zeugma Antik Kenti'nden kaçırılan mezar steli Türkiye'ye dönüyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gaziantep Zeugma Antik Kenti'nden kaçırılan ve M.S. 2. yüzyıla ait olan mezar stelimiz, İtalyan makamlarıyla yaptığımız iş birliğiyle ülkemize dönüyor. Önemli bilimsel veriler taşıyan stel Roma Büyükelçiliğimize teslim edilerek, ait olduğu topraklara kavuşacak" ifadelerine yer verildi.

Gaziantep Zeugma Antik Kenti'nden kaçırılan ve M.S. 2. yüzyıla ait olan mezar stelimiz İtalyan makamlarıyla yaptığımız iş birliğiyle ülkemize dönüyor.



Önemli bilimsel veriler taşıyan stel Roma Büyükelçiliğimize teslim edilerek ait olduğu topraklara kavuşacak.



♦️ Pek yakında! pic.twitter.com/vTC0fmnU2Z — T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (@TCKulturTurizm) April 28, 2023

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlık görevine başladığımda iadesini sağladığımız ilk tarihi eser Gaziantep Zeugma'dandı. Bugün, bu antik kentimiz kökenli bir eserin daha iadesini sağlıyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Tarihi eser kaçakçılığı ile mücadelemiz tüm paydaşlarımızla devam edecek" dedi.