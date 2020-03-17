YTB'den yurt dışındaki vatandaşlar için Youtube'dan mini konser
Mozart ödüllü Ali İnsan, koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı uygulanan ülkeler ve karantina bölgesinde bulunan yurt dışındaki Türk vatandaşları için YTB'nin Youtube adresi üzerinden konser verecek. Konser saat 22.00'de canlı yayınlanacak.
Mozart ödüllü Ali İnsan, koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı uygulanan ülkeler ve karantina bölgesinde bulunan yurt dışındaki Türk vatandaşları için Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın (YTB), resmi Youtube hesabı üzerinden Türkiye saati ile 22:00’de canlı konser verecek.
"Dünyadaki Türkler Evinizde" sloganıyla gerçekleşecek mini konser, koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı ilan edilen ülkeler ve karantina bölgeleri başta olmak üzere yurt dışındaki vatandaşlar için müzik ziyafeti sunacak.
#DünyadakiTürklerEvinizde#Malatya'dan #Almanya'ya göç eden bir ailenin 15 yaşındaki oğlu, Mozart Ödülü sahibi Ali İnsan, "Sağlıklı Günler" dileğiyle #YouTube kanalımızda TSİ ile saat 22:00'de canlı konserde sizlerle...— YTB (@yurtdisiturkler) March 17, 2020
https://t.co/gMHRnDhi41 pic.twitter.com/3pqOZnhSAT
Ali İnsan Almanya’da düzenlenen "54. Jugend Muzisiert" yarışmasında ses kategorisinde birinci olmuştu. İnsan , ayrıca kemanla çaldığı “Voi che sapete”” isimli eserle ‘Wolfgang Amadeus Mozart‘ ödülüne de layık görülmüştü.
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