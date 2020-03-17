Mozart ödüllü Ali İnsan, koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı uygulanan ülkeler ve karantina bölgesinde bulunan yurt dışındaki Türk vatandaşları için Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın (YTB), resmi Youtube hesabı üzerinden Türkiye saati ile 22:00’de canlı konser verecek.

"Dünyadaki Türkler Evinizde" sloganıyla gerçekleşecek mini konser, koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı ilan edilen ülkeler ve karantina bölgeleri başta olmak üzere yurt dışındaki vatandaşlar için müzik ziyafeti sunacak.

Ali İnsan Almanya’da düzenlenen "54. Jugend Muzisiert" yarışmasında ses kategorisinde birinci olmuştu. İnsan , ayrıca kemanla çaldığı “Voi che sapete”” isimli eserle ‘Wolfgang Amadeus Mozart‘ ödülüne de layık görülmüştü.