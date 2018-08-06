  • 07 AĞUSTOS 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 5.335
    EURO 6.165
  • BIST 94173.97
    ALTIN 207.314
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Yetenekli parmaklarıyla Türkiye'nin gururu oldu

Yetenekli parmaklarıyla Türkiye'nin gururu oldu

Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müzik Akademisi öğrencisi Ilgaz Tuncalı, İtalya'da düzenlenen 4. Tadini Uluslararası Piyano Yarışması'nda 11-13 ikincilik ödülünü aldı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Yetenekli parmaklarıyla Türkiyenin gururu oldu

İzmir Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) Müzik Akademisi öğrencisi 13 yaşındaki Ilgaz Tuncalı piyanoya 3 yıl önce başladı ve kısa sürede başarılara imza attı.

Ilgaz Tuncalı son olarak İtalya'da düzenlenen 4. Tadini Uluslararası Piyano Yarışması'nda 11-13 yaş kategorisinde ikincilik elde etti.

Aynı zamanda Sıdıka Akdemir Bilim ve Sanat Merkezinde de müzik eğitimi alan genç yetenek, dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay ile atölye çalışmaları gerçekleştirdi.

Ilgaz Tuncalı, Uluslararası Mozart Akademi Piyano Festivali'nde üstün performans başarı ve mansiyon ödülleri aldığını söyledi.

"Bir Türk genci olarak, müzik yaşamımın yanında uzay ve uçak mühendisi olup 'İstikbal Göklerdedir' ilkesi ile ülkemi temsil etmek istiyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: piyano, Ilgaz Tuncalı, İtalya, Yaşar Üniversitesi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER