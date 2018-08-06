Yetenekli parmaklarıyla Türkiye'nin gururu oldu

İzmir Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) Müzik Akademisi öğrencisi 13 yaşındaki Ilgaz Tuncalı piyanoya 3 yıl önce başladı ve kısa sürede başarılara imza attı.

Ilgaz Tuncalı son olarak İtalya'da düzenlenen 4. Tadini Uluslararası Piyano Yarışması'nda 11-13 yaş kategorisinde ikincilik elde etti.

Aynı zamanda Sıdıka Akdemir Bilim ve Sanat Merkezinde de müzik eğitimi alan genç yetenek, dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay ile atölye çalışmaları gerçekleştirdi.

Ilgaz Tuncalı, Uluslararası Mozart Akademi Piyano Festivali'nde üstün performans başarı ve mansiyon ödülleri aldığını söyledi.

"Bir Türk genci olarak, müzik yaşamımın yanında uzay ve uçak mühendisi olup 'İstikbal Göklerdedir' ilkesi ile ülkemi temsil etmek istiyorum."

Kaynak: AA