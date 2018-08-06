Bodrum Antik Tiyatro'da asırlardır müzik sesi yankılanıyor

Türkiye'nin gözde turizm merkezi Bodrum'da bulunan ve dünyanın birçok ülkesinden turistin ilgisini çeken Bodrum Antik Tiyatro, kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Gündüz saatlerinde tatilcilerin uğrak noktaları arasında yerini alan Bodrum Antik Tiyatro, bazı sütunlarındaki işlemeli taş yapısıyla da dikkat çekiyor.

Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdür Vekili Tayfun Selçuk, Bodrum Antik Tiyatro'nun, Antik Kent Halikarnassos'un en önemli yapılarından, dünyanın da en eski taş tiyatrolarından biri olduğunu söyledi.

Antik Tiyatro'nun milattan önce 4. yüzyılda yapıldığınu belirten Tayfun Selçuk, "Bodrum Antik Tiyatro'nun planı at nalı şeklinde dizayn edilmiş. Tiyatro, Atina'daki Epidaurus Tiyatrosu'nun bir benzeri olarak değerlendirilmektedir. Bundan dolayı dünyanın en eski ve en erken döneme ait taş tiyatrolarından birisi olduğunu düşünüyoruz" dedi.

"Yılda 30 önemli etkinliğe ev sahipliği yapıyor"

Bodrum Antik Tiyatro'nun mevcut durumundan da bahseden Selçuk, şunları anlattı:

"Tiyatro, mevcut durumuyla 10 bin kişi kapasiteli bir yer. Bugünkü durumu ise restorasyon görmüş haliyle karşımızdadır. Alt basamaklar sağlam, üst bölümler ise zaman içerisinde insan ve doğa tahribatı dolayısıyla kısmen yok olmuş durumda. Burada halen sanat etkinlikleri aynen antik dönemde olduğu gibi Bodrum kültür hayatına çok büyük katkı vermektedir. Bodrum Antik dönem tiyatromuz, yılda yaklaşık 30 tane birbirinden önemli etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Bu nedenle gerçekten işlevini antik dönemde olduğu gibi aynen devam ettiriyor. Biz de Bodrum'un kültür ve sanat tarihine katkı vermekten mutluyuz."

Bodrum Antik Tiyatro'nun tamemen taş ve mermerden inşa edildiğini anlatan Selçuk, "Oturma basamakları şehrin ileri gelenlerine göre ayarlanmış durumda. Roma döneminde şehrin rahip ve yönetici kısmı için ayrılmış oturma basamaklarının yazıtlarla belirlenmiş olduğunu görüyoruz ayrıca güneşli havalarda tente konulması için oyuklar da bulunuyor" bilgisini verdi.

"İnsanlar bu alanda 2 bin 400 yıldır müzik dinliyor"

Tayfun Şelçuk, Antik Tiyatro'da ilk restorasyon çalışmasının 1974-1977 yılları arasında yapıldığını belirtti.

"Bodrum Antik Tiyatro'da milattan önce 4. yüzyıldan bu yana müzik susmuyor. Günümüzden 2 bin 400 yıldır bu alanda insanlar müzik dinliyor, tiyatro izliyor, çeşitli kültür ve sanat etkinliklerine tanıklık ediyor. Birbirinden ünlü düşünürler, hatipler, sanatçılar buradan gelip geçmiş. İnsanlar buna tanık olmuş, olmaya da devam ediyor."

Bodrum Kalesi'nin devam eden restorasyon çalışmaları nedeniyle kapalı olduğunu söyleyen Tayfun Selçuk, "kültür aşığı" olarak değerlendirdikleri yerli ve yabancı ziyaretçilerin Bodrum Antik Tiyatro başta olmak üzere alternatif diğer alanlara yöneldiğini, ilçede arkeolojik eser anlamında çok büyük potansiyel olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA