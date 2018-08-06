Kahramanmaraş'ın kaya mezarları

Kahramanmaraş'ta Helenistik ve Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen kaya mezarlar Avrupalı akademisyenlerin de ilgi odağı haline geldi.

Merkeze bağlı Çukurhisar Mahallesi'nde iki vadi arasında bulunan ana kayaya oyulmuş 10 bağımsız kaya mezar, milattan önceki çağlardan günümüze kadar birçok özelliğini korudu.

Tescillenen ve bulundukları bölge sit alanı ilan edilen kaya mezarlar, yapılarıyla Avrupalı akademisyenlerin de gündeminde.

Şehrin kültürel mirası M.Ö. 13 bin yıla dayanıyor

İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı, şehrin geçmişinin son yıllarda yapılan çalışmalarla milattan önce 13 bin yıla kadar gittiğini belirlediklerini söyledi.

Bu tarihi dokuyu meydana getiren öğeler içinde kaya mezarlarının önemli bir yer tuttuğunu anlatan Küçükdağlı, şöyle konuştu:

"Bunların en önemlisi Göksun-Kayseri karayolunda bulunan Çukurhisar Kaya Mezarları. Bu mezarlar, Kilikya ve Kapadokya kültürüyle bağdaşıyor. Burada milattan önce 1. yüzyıl ve milattan sonra 4 ve 5. yüzyıllar arasında yaşayan Romalıların Çukurhisar çevresinde bir hayat sürdüklerini gözlemliyoruz."

“İyi bir mimari yapı”

Küçükdağlı, bölgede yaşayan Romalıların tarıma dayalı bir hayat sürdüklerini ve tarım arazilerini mezar olarak kullanmamak için kayalıklarda aile mezarlıkları oluşturduklarını belirtti.

Mezarların 5 ila 10 metrekare arasında olduğundan bahseden Küçüdağlı, "Kaya mezarlarının içerisinde yastığa kadar düşünülmüş. İyi bir mimari yapı olduğu görülüyor. Kaya mezarları için çeşitli zamanlarda Avrupa'dan akademisyenler, bilimsel araştırmalar yapmak üzere geliyor" dedi.

Kaynak: AA