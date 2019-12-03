Kayseri'nin Sarız ilçesinde havaların soğumasıyla yaylalardan inen göçerlerin evlerine kilim tezgahları kurulmaya başlandı.

Kadınlar, unutulmaya yüz tutmuş kilim dokumacılığını yaşatıyor. Dokuma yaparken de maniler ve ağıtlar söylüyorlar.

Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak, "Yoğun bir kilim üretimi yıllar önce evlerde dekor amaçlı, ihtiyaç amaçlı kullanılmış. Tarihi, Orta Asya kültürüne dayanıyor. Oradan da günümüze kadar taşınmış bir miras" dedi.

Kök boyasıyla boyanan iplerle dokunan Sarız kilimleri, ilçenin önemli gelir kaynağı olmaya başladı. Sarız kilimleri 3 ile 7 gün arasında dokunuyor. Bin yıllık geçmişe sahip Sarız kilimleri için pazar arayışları da devam ediyor.

Kaynak: TRT Haber