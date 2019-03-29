Adıyaman Üniversitesi yerleşkesinde geçen yıl kurulan "Yaşayan Kültürel Hazine Müzesi", kentin kültürünü gelecek nesillere aktarıyor.

Adıyaman'da yıllar önce kullanılan giyecek, süs eşyası ve mutfak malzemeleri gibi çok sayıda kenti anlatan ürünün sergilendiği müzede, gönüllü olarak 13 öğrenci rehberlik hizmeti veriyor.

Müzeye gelen ziyaretçileri geleneksel kıyafetlerle karşılayan ve gezdiren öğrenciler, meddah, orta oyunu ve masal anlatımıyla ziyaretçilere güzel bir anı yaşatıyor.

Ziyaretçilere müzede yer alan eserleri hikayesiyle birlikte detaylı şekilde anlatıp, bilgi veren öğrenciler, memnuniyetle karşılanıyor.

"7 bin kişi ziyaret etti"

Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3'üncü sınıf öğrencisi Yıldız Oruç, tamamen gönüllü olarak hizmet verdikleri müzede kent kültürünü yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

Ziyaretçileri kapıda karşılayıp müze hakkında bilgi verdiklerini belirten Oruç, şunları anlattı:

"Adıyaman'ın kültürü ve yaşantısı hakkında gelen konukları bilgilendiriyoruz. Müze içerisinde bulunan yaklaşık 350 nesne hakkında ziyaretçilere bilgi veriyoruz. Amacımız, nesneleri hikayeleriyle ziyaretçilerimize anlatmak. Eskiden insanların nasıl yaşadığını ziyaretçilerimize anlatıyoruz. Hafta 2 gün ziyaretçilere açık olan müzede yaklaşık bir yıldır hizmet veriyoruz. Şu ana kadar 7 bin kişi müzeyi ziyaret etti. Müze içerisinde bulunan odalarda Adıyaman'a özgü masallar anlatıyoruz."

"Ziyaretçilere masal anlatıyorum"

Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3'üncü sınıf öğrencisi Emel Duran ise müzede bulunan eserlerin tamamının Adıyaman'a özgü olduğunu belirtti.

Müzede "masal ablası" olarak çalıştığını söyleyen Duran, "Anlattığım masallar Adıyaman'a özgü. Saha çalışması yapılarak derlenen masalları ziyaretçilere anlatıyorum. Masal sırasında insanlar geçmişindeki çocukluğuna yolculuk yapıyor" dedi.

Müzeyi ziyaret eden Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Kübra Parlar ise müzeyi çok beğendiğini ifade etti.

Müze sorumlusu ADYÜ Türkçe Eğitimi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Sunay Akkaya ise müzenin "Türk Halk Bilimi Müzeciliği" anlayışına göre kurulduğunu söyledi.

Müzede Adıyaman kültürünü yaşatmak, geçmiş nesillerden alıp gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini belirten Akkaya, öğrenciler tarafından da gönüllü hizmet verildiğini kaydetti.

Sunay Akkaya, müzenin haftanın 2 günü açık olduğunu belirterek, "Müzede çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Müzede bulunan odalarda ziyaretçilere Adıyaman kültürüne ait hikayeler anlatılıyor. Afrika, Fas, Cezayir ve Irak'tan gelen ziyaretçilerimiz de oldu" dedi.

Kaynak: AA