Ev sahipliğini Diyarbakır Devlet Tiyatrosunun yaptığı "Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali", Kardelen Kasaplar'ın yazdığı ve Laçin Ceylan'ın yönettiği, "Bir Peri Masalı Radyum Kızları" oyununun gösterimiyle 2 Nisan Salı günü başlayacak.

Oyun, Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi Orhan Asena Sahnesi'nde tiyatro seyircisiyle buluşacak.

"Oyun yazarı yetişmemiş bir tiyatro, milli tiyatro niteliğine kavuşamaz"

Diyarbakırlı oyun yazarı Orhan Asena'nın anısına adanan "Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali"nde İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Konya, Trabzon ve Van Devlet Tiyatroları eserlerini tiyatroseverlerin beğenisine sunacak.

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Mustafa Kurt, yazarlar ile tiyatronun kalıcı olduğuna, geliştiğine ve özgünleştiğine dikkat çekerek, "Oyun yazarı yetişmemiş bir tiyatro, milli tiyatro niteliğine kavuşamaz" dedi.

Orhan Asena'nın insanı ve insana ait değerleri öne çıkaran metinlerdeki güçlü hayal dünyası ile tiyatro tarihindeki mihenk taşlarından biri olduğunu ifade eden Kurt, şunları söyledi:

"Devlet Tiyatroları ailesi, sahnelerimizde hep yaşayan Orhan Asena'ya bir yazar olarak duyduğu hayranlığın yanında, uzun yıllar süren Edebi Kurul Başkanlığı'ndaki sorumluluk duygusu nedeniyle de bir vefa borcunun olduğunu düşünmektedir. Bu yıl 16'ncısı gerçekleşen Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali de Orhan Asena ile milli tiyatromuza hizmet veren yazarlarımıza bir saygı duruşudur."

Uçurtma şenliğine 3 bin çocuk katılacak

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Müdürü Gonca Eryiğit, Orhan Asena'nın tiyatroya gönül veren dünya görüşünden yola çıktıklarını belirtti.

Evrenselliği yakalamış Türk yazarların oyunlarını seyircilerle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Eryiğit, "Üç yıl önce festivalimize uçurtma şenliğini ekleyerek, yüzlerce uçurtmanın gökyüzüne yükselmesini izledik ve her yıl artan bir sayı ile şenliklerimiz çocuklarımızla buluşmaya devam ediyor. Üçüncüsünü gerçekleştireceğimiz şenliğimiz, şehrin üç farklı yerinde, 3 bin çocukla buluşacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA