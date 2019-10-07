Kültür Sanat
Yarım asırdır resimle iç içe yaşıyor07 Ekim 2019 Pazartesi 14:41 - Son Güncelleme 07 Ekim 2019 Pazartesi 14:53
Yarım asrı aşkındır hiçbir eğitim almadan öğrendiği sanatını yapıyor. Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Nuri Dural, bildiklerini yeni nesle aktarmak istiyor.
Yıllara meydan okuyor, gönül verdiği sanatını ayakta tutmaya çalışıyor. Nuri Dural 73 yaşında ve 57 yıldır resim yapıyor. Tecrübeli ressam sanata olan ilgisini çocukluk dönemlerinde fark etti.
"Çocuktum babam çamurla uğraşırdı. Ben çamuru alırdım ya radyo yapardım ya gramofon şekline getirirdim."
Yarım asrı deviren ressam, mesleğini çok seviyor. Dural, ünlülerin de resimlerini yaparak onlara ulaştırdı.
Geçimini atölyesinde yaptığı eserlerden sağlıyor. Kızına da öğrettiği sanatının inceliklerini yeni nesle aktarmak istiyor.
Haber: Atakan Şimşir
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