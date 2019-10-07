Yıllara meydan okuyor, gönül verdiği sanatını ayakta tutmaya çalışıyor. Nuri Dural 73 yaşında ve 57 yıldır resim yapıyor. Tecrübeli ressam sanata olan ilgisini çocukluk dönemlerinde fark etti.

"Çocuktum babam çamurla uğraşırdı. Ben çamuru alırdım ya radyo yapardım ya gramofon şekline getirirdim."

Yarım asrı deviren ressam, mesleğini çok seviyor. Dural, ünlülerin de resimlerini yaparak onlara ulaştırdı.

Geçimini atölyesinde yaptığı eserlerden sağlıyor. Kızına da öğrettiği sanatının inceliklerini yeni nesle aktarmak istiyor.

Haber: Atakan Şimşir