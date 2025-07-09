Açık 32.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Kültür-Sanat
TRT Haber 09.07.2025 11:19

Van’da bir ilk: Sanatseverler Kültür Yolu Festivali’nde Picasso ile buluşacak

Türkiye Kültür Yolu Festivali, 2025 takviminin 8. durağında Van’a ikinci kez konuk oluyor. 12–20 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek Van Kültür Yolu Festivali, bu yıl bir kez daha şehri kültür ve sanatla buluşturacak; üstelik bu kez dünya sanat tarihine damgasını vurmuş bir isimle: Pablo Picasso.

Van’da bir ilk: Sanatseverler Kültür Yolu Festivali’nde Picasso ile buluşacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festival kapsamında Van’da Pablo Picasso’nun orijinal eserlerinin sergileneceği müjdesini verdi, “Şehirlerimizi kültür ve sanatla buluştururken marka değerlerini de artırıyoruz. Pablo Picasso’nun orijinal eserlerinden uluslararası sanatçı performanslarına, sergilerden konserlere uzanan yüzlerce etkinlikle Van’ı sanatın buluşma noktası haline getireceğiz” dedi. 

Picasso Van’da

Festivalin en dikkat çekici etkinliklerinden biri, dünyaca ünlü İspanyol sanatçı Pablo Picasso’nun “Yaratılış Her Şeydir” başlıklı sergisi olacak.

Van’da bir ilk: Sanatseverler Kültür Yolu Festivali’nde Picasso ile buluşacak

Tariria Kültür, Sanat ve Gastronomi Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak olan sergide; sanatçının gravür, litografi, çizim ve fotoğraflardan oluşan 74 orijinal eseri yer alacak. Sergi, Picasso’nun yaratıcı evrenini Van’a taşıyarak, kenti çağdaş sanatın önemli merkezlerinden biri haline getirecek.

Sergilerde dünya sanati ve yerel kültür yan yana

Picasso’nun yanı sıra, İpekyolu Belediyesi Atatürk Sanat Galerisi’nde açılacak olan Nabil Anani’nin “Filistin Benim Vatanım” sergisi; kimlik, bellek ve direniş temalarını evrensel bir dilde işleyen çalışmalarıyla ziyaretçileri derinden etkileyecek.

Van Müzesi’nde “Işık Doğudan Yükselir” adlı sergi, çağdaş İranlı sanatçıların resim ve hat eserlerini sunarken, “Gümüşü Sanata Dönüştüren Urartu Mirası” sergisi ise 2 bin 800 yıllık savatlı gümüş işlemeciliğini günümüz estetiğiyle buluşturacak.

Van’da bir ilk: Sanatseverler Kültür Yolu Festivali’nde Picasso ile buluşacak

Ayrıca kent genelinde “Urartudan Günümüze Kadın Sergisi”, “Gökyüzünden Türkiye”, “Gizem Dolu Anadolu”, “Van Geleneksel El Sanatları” ve “Yaşayan Miras: Çorap ve Patik” gibi birçok sergi de Van’ın tarihsel ve kültürel birikimini güncel sanatla harmanlayarak izleyiciyle buluşturacak.

Festival boyunca Ebru Yaşar, Ferhat Göçer, Gökhan Türkmen, Derya Uluğ, Gökhan Tepe, Sinan Akçıl, Özgün ve Bayhan gibi popüler isimler Atatürk Kültür Parkı’nda kurulacak ana sahnede sahne alacak. Ayrıca; Coşkun Karademir, Bedri Ayseli, Murat Belet, Dursun Ali Erzincanlı, Elif Avcı ve Emre Güzeldere gibi isimler farklı mekânlarda Vanlı müzikseverlerle buluşacak. Van T Tipi Cezaevi’nde düzenlenecek özel konser ve “Van Oturma Gecesi” de festivalin sosyal kapsayıcılık anlayışını pekiştirecek.

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nun “Uzun Harmanlarda Bir Davetsiz Misafir” adlı oyunu, klasik tiyatroseverler için festivalin öne çıkan etkinliklerinden biri. Ayrıca Kum Sanatı Gösterisi, şiir dinletileri ve interaktif atölye çalışmalarıyla festival sanatın her alanına dokunacak.

Van’da bir ilk: Sanatseverler Kültür Yolu Festivali’nde Picasso ile buluşacak

Festival söyleşilerinde ise Nihat Hatipoğlu, Mustafa Karataş, Saliha Erdim, Mehmet Emin Ay, Doç. Dr. Ercan Çalış ve Beyhan Budak gibi isimler halkla buluşacak.

Çocuklar için rengarenk bir dünya

Atatürk Kültür Parkı’nda kurulacak “Çocuk Köyü” minik ziyaretçilere oyunlar, tiyatrolar, masal saatleri ve yaratıcı atölyelerle dolu bir deneyim sunacak. “Arkeopark”, “Karagöz-Hacivat Atölyesi” ve “Alice Harikalar Diyarında” gibi içeriklerle çocuklar için hem eğitici hem eğlenceli bir ortam yaratılacak.

Yöresel lezzetler gastronomi rotalarinda

“Lezzet Noktası” projesiyle Van mutfağı festivalin önemli parçalarından biri oluyor. Şef Ramazan Bingöl’ün koordinasyonunda belirlenen 12 mekânda, coğrafi işaretli Van ürünleriyle hazırlanan menüler misafirlere özgün bir tat deneyimi yaşatacak.

Sokağa taşan sanat

Festival boyunca kurulan “Sokak Sahne” platformlarında genç müzisyenler performans sergileyecek, “Sen de Çal / Sen de Söyle” alanları herkese sahne alma fırsatı sunacak. Van Kalesi’nde gün batımı etkinlikleri, belgesel gösterimleri ve dijital minyatür deneyimleri de ziyaretçilere farklı perspektifler kazandıracak.

Van, 12–20 Temmuz tarihleri arasında kültür, sanat, müzik ve gastronominin iç içe geçtiği bir festival deneyimiyle, hem Vanlılara hem de tüm ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor.
 

ETİKETLER
Van Kültür Yolu Festivali
Sıradaki Haber
Türk ve Moğol konargöçer toplumların kurganları gün yüzüne çıkarılıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:16
İşgalci İsrail ordusu, Lübnan güneyine sızarak bir evi patlayıcılarla havaya uçurdu
12:12
Japonya'da Çin'in artan askeri faaliyetleri nedeniyle yeni üs kuruldu
12:13
Ankara 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti seçildi
12:07
Yılbaşından bu yana 640 bin gıda denetimi gerçekleştirildi
12:02
Türkiye, dünya nüfus sıralamasında 18'inci sırada yer aldı
11:55
Trump'ın bakır ithalatına yüzde 50 tarife kararının ardından bakır fiyatları rekor kırdı
Dünyaca ünlü müzelerde sergilenen Uşak halısının sırrı motifi ve ilmeğinde saklı
Dünyaca ünlü müzelerde sergilenen Uşak halısının sırrı motifi ve ilmeğinde saklı
FOTO FOKUS
TRT, Güneş Enerji Santrali kurdu
TRT, Güneş Enerji Santrali kurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ