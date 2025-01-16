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Kültür-Sanat
AA 16.01.2025 23:14

Ünlü yönetmen David Lynch hayatını kaybetti

ABD'de "Mavi Kadife" ve "Mulholland Çıkmazı" filmleriyle tanınan yönetmen David Lynch, 78 yaşında yaşamını yitirdi.

Ünlü yönetmen David Lynch hayatını kaybetti

David Lynch'in ailesi, Facebook hesabından yaptıkları paylaşımda yönetmenin hayatını kaybettiğini duyurdu.

"Artık aramızda olmadığı için dünyada büyük bir boşluk var" ifadesine yer verilen paylaşımda Lynch'in ailesi mahremiyetlerine saygı talep ettiklerini belirtti.

Lynch, Cannes Film Festivali'nde "Vahşi Duygular" filmiyle Palme d'Or (Altın Palmiye) ödülüne layık görüşmüştü.

Daha önce "Mavi Kadife", "Mulholland Çıkmazı" ve "Fil Adam" filmleriyle 4 kez Oscar ödülüne aday gösterilen Lynch, 2019'da Oscar'ın onur ödülünü almıştı.

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