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Kültür-Sanat
AA 16.01.2025 09:09

Selimiye'de restorasyon çalışmaları sürüyor

Mimar Sinan'ın "ustalık eseri" Edirne'deki Selimiye Camisi'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Selimiye'de restorasyon çalışmaları sürüyor

Vakıflar Genel Müdürlüğünce Kasım 2021'de restorasyona alınan camide ekipler, iç ve dış mekanda eş zamanlı olarak çalışıyor.

Bilim kurulunun nezaretinde titiz bir çalışma yürüten ekipler, caminin her noktasına dokunuyor.

Camide incelemelerde bulunan Edirne Valisi Yunus Sezer, Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç'tan restorasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Selimiye'de restorasyon çalışmaları sürüyor

Neler yapıldı

Restorasyon ekipleri caminin 4 minaresinde kapsamlı çalışma yaptı. En çok onarıma ihtiyaç duyan bölümlerin başında gelen minarelerde taş onarımı ve temizlik gerçekleştirildi. Minare külahının altında yer alan orijinal tek turkuaz çini çoğaltıldı ve 64 çini yerlerine takıldı.

Çalışmalar kapsamında caminin ana kubbesi ve avlu kubbeleri restore edildi. Güçlendirme ve enjeksiyon çalışmalarının ardından kubbelerin kurşun kaplamaları tamamlandı.

Kündekari yapım tekniği ve büyüklüğüyle dikkati çeken 2 cümle kapısı (ana kapı) ve 3 avlu kapısının da bakımı yapılırken, caminin cam ve ahşap pencere doğramaları tamamen yenilendi.

Aslına uygun şekilde gerçekleştirilen çalışmalarda çimentolu uygulamalar da yapıdan uzaklaştırıldı.

Caminin içinde ve avlu kubbelerinde kalem işi ve alçı süsleme onarımları sürüyor. Aynı zamanda çini temizliği ve onarım çalışmaları da devam ediyor. Bununla beraber cami bahçesinde çevre düzenleme çalışmaları sürüyor.

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Edirne Restorasyon
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