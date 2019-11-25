2019 yılında rekor bir katılımla 101 ülkeden, bin 397’si uluslararası kategoride olmak üzere toplam bin 605 belgesel filmin katıldığı Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri’ne, 2020 yılında da yurt içi ve yurt dışından yoğun katılım bekleniyor.

Bu sene 12'ncisi düzenlenecek olan Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri’ne başvuru için son tarih 7 Şubat 2020. Başvuruların sona ermesinin hemen ardından gerçekleştirilecek ön elemenin sonuçları ise 6 Nisan 2020 tarihinde açıklanacak.

Ödül töreni 8 Haziran 2020'de

Finale kalan filmlerin gösterimi, 4-8 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılacak. Yönetmenlerinin de katılımıyla gösterilecek filmler, ücretsiz ve halka açık olacak.

Gösterimlerle eş zamanlı yapılacak Seçici Kurul değerlendirmeleri sonucunda kazananlar belirlenecek ve 8 Haziran 2020 Pazartesi günü düzenlenecek ödül töreni ile kazananlara ödülleri takdim edilecek.

Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri; amatör ve profesyonel belgeselcileri desteklemek, belgesel türünün gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkı sağlamak, çeşitli ülkelerden farklı ve yüksek nitelikli belgesel filmlerini seyirciyle buluşturmak ve uzun vadede dünyanın her tarafından belgeselcilerin fikir alışverişinde bulunacağı bir ortam oluşturmak amacıyla her yıl düzenleniyor.

Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri, yarışmaların katılım koşullarını taşıyan herkese açık ve ücretsiz olacak.

En iyi belgesel filmlerin ve projelerin belirleneceği festivalde; Ulusal Profesyonel Belgesel kategorisi birincisi 50 bin TL, Öğrenci Filmleri kategorisi birincisi 25 bin TL, Uluslararası Yarışma birincisi ise 10 bin euro ile ödüllendirilecek. Bu ödüllerin yanı sıra her kategoride 2 özel para ödülü daha var. TRT Proje Destek Yarışması’nda ödül alacak 3 projeye de proje başına net 10 bin TL ödül verilecek.

Yarışmaya katılmak isteyenler, ayrıntılı bilgi ve başvuru formu için www.trtbelgesel.com web adresinden bilgi edinebilir.

Yarışma takvimi:

Başvuru Başlangıç Tarihi: 25 Kasım 2019

Başvuru Bitiş Tarihi: 7 Şubat 2020

Ön Eleme Sonuçlarının Açıklanma Tarihi: 6 Nisan 2020

Yarışma Filmlerinin ve Projelerin Seçici Kurul Değerlendirme Tarihi: Haziran 2020

Sonuçların Açıklanması ve Ödül Töreni: 8 Haziran 2020

Ödüller

Ulusal Yarışma Profesyonel Kategori

En İyi Film Ödülü: 50.000 TL

Özel Ödül: 40.000 TL

Özel Ödül: 30.000 TL

Öğrenci Filmleri Kategorisi

En İyi Film Ödülü: 25.000 TL

Özel Ödül: 20.000 TL

Özel Ödül: 15.000 TL

Uluslararası Yarışma

En İyi Film Ödülü: 10.000 Avro

Özel Ödül: 7.500 Avro

Özel Ödül: 5.000 Avro

Proje Destek Yarışması

10.000 TL

10.000 TL

10.000 TL

Kaynak: TRT Haber