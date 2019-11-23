Türkiye
Kayseri'de Roma dönemi tarihi eserler ele geçirildi23 Kasım 2019 Cumartesi 17:01 - Son Güncelleme 23 Kasım 2019 Cumartesi 17:14
Kayseri'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda Roma dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
[Fotoğraf: DHA]
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, Kocasinan ilçesindeki eve operasyon düzenledi.
Operasyonda, Roma dönemine ait insan kafası figürü, cam sürahi, 2 adet su testisi, vazo, 20 adet sikke ve beşik figürü ele geçirildi.
Evde bulunan (Ahmet T.), (Hüseyin T.), (Akif T.) ve (Ziya T.) gözaltına alındı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA
Etiketler: su testisi sikke Roma dönemi kayseri jandarma beşik figürü