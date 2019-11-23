Kahramankazan'da farklı iş alanlarında istihdamı arttırmak için "Temel İmalat ve Montaj Elemanı" meslek edindirme kursu açıldı. 25 öğrenci 4 ay boyunca hem pratik hem de teorik eğitim alacak. Bu eğitimler sonucunda kursiyerler Milli Muharip Uçak ve helikopterlerin üretildiği Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nde istihdam edilme imkanına sahip olacak.

Farklı atölyelerde makinelerle eğitim alıyorlar. Teknik bilgilerini desteklemek için de bilgisayar derslerinde tasarım ve çizim metotları öğreniyorlar.

Kahramankazan'da yeni istihdam alanları oluşturmak için Kahramankazan Belediyesi, TUSAŞ ve İŞKUR işbirliğiyle "Temel İmalat ve Montaj Elemanı" meslek edindirme kursu açıldı.

Kursiyerler hem meslek öğrenecek hem de TUSAŞ'ta işe girme imkanına sahip olacak. Lisans ve ön lisans mezunu 25 öğrenci bu kurstan faydalanma imkanına sahip. Eğitimlerde kursiyerlere tornalama, metal parçaları şekillendirme ve montajlama dersleri veriliyor.

Kurs süresince teknik eğitimler öğrencilere uzman personeller tarafından veriliyor. Bu sayede kurs sonunda başarı gösteren öğrenciler nitelikli birer eleman olarak iş hayatına atılma şansı yakalayacak. Kursiyerler 4 ay boyunda eğitim alacak. Kurs süresince her bir öğrenciye günlük 40 lira ödeme de yapılıyor.

Haber: Tuğçe Akgül

Kamera: Mikail Sevinç