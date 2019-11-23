Muş'ta tarihi yapıların korunması için "Bin Yıllık Geçmişten Bin Yıllık Geleceğe" projesi hazırlandı.

Proje kapsamında TOKİ ile iş birliği protokolü imzaladıklarını anlatan Belediye Başkanı Feyat Asya, şöyle konuştu:

"Alaattin Bey Camii, Hacı Şeref Camii ve Ulu Camii ile Karasu Hamamı, Şeyh Muhammed-i Mağribi Türbesi, Müştak Baba Türbesi, Zerzemi Hazretleri Türbesi ile Yıldızlı Han'ı gün yüzüne çıkarmak, bu eserlerle çevrili alanın tarihi dokusunu ortaya koymak istiyoruz."

Kente değer katacak projenin ilk adımını attıklarını belirten Asya, "Kısa bir süre içerisinde uygulamaya başlayacağımız projemizle, tarihi eserlerimizi gün yüzüne çıkararak ilimizin turizmine katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: AA