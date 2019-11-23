Adıyaman'ın Örenli Mahallesi'ndeki antik kentte bulunan birçok kaya mezarı ve mozaik, güzelliğiyle öne çıkıyor.

[Fotoğraf: AA]

Bu yıl aralarında yabancı turistlerin de bulunduğu yaklaşık 10 bin kişi tarafından gezilen antik kent, Kommagene Krallığı'nın beş büyük antik kentinden birisi olarak da tarihe ışık tutuyor.

Antik kenti gezenlerden Pelin Ebeperi, antik kentin görülmesi gereken bir yer olduğunu söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Adıyaman'da çok sayıda gezilebilecek yer olduğunu anlatan Ebeperi, şöyle konuştu:

"Perre Antik Kenti'ne ilk defa geldim ve çok beğendim. Gezip görmeye değer bir yer. Öğretmenim, seminer amacıyla geldiğimiz Adıyaman'da bu kadar güzel yerlerin olduğunu tahmin etmezdim. Bugünkü durağım Perre Antik Kenti oldu. Burada mezar odaları gördük. Öğrendiğimiz kadarıyla burası bir yerleşim merkeziymiş. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederiz."

Kaynak: AA