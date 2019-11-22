TRT’nin 2017 yılında "pozitif değişime ilham olmak" sloganıyla kurduğu sosyal sorumluluk girişimi TRT World Citizen, bu yıl da alanında fark yaratan önemli çalışmalara imza atmış isimleri 2.TRT World Citizen Ödül Töreni’nde ağırlayacak.

Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek törende iş, siyaset ve kültür-sanat alanından önemli isimler bir araya gelecek. Dünyanın dört bir yanına ödüller dağıtılacak.

[Fotoğraf: TRT World]

World Citizen’ın bu yıl ki kampanyası olan Women of War “Savaşın Kadınları” teması adı altında, Kısa Film Yarışması’nda dereceye giren filmlerin yönetmenlerine ödülleri takdim edilecek.

[Fotoğraf: TRT World]

Altı proje altı ödül

TRT World Citizen, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın farklı coğrafyalarından insani yardım faaliyetleri yürüten aktivistlere ödül verecek.

[Fotoğraf: TRT World]

TRT World Citizen gecesinde, Eğitim, İletişim, Gençlik, Yılın Dünya Vatandaşı ve Hayat Boyu Başarı kategorilerinde belirlenen kişilere ödülleri takdim edilecek. Bu yıl verilen ödüllere ek olarak yıl boyunca yürütülen “Women of War” kampanyası doğrultusunda “Savaşın Kadını” ödülü de sahibini bulacak.

En prestijli ödül olan "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" bu yıl yaptığı insani çalışmalarla dünyaya ilham olan Yusuf İslam’a takdim edilecek. Yusuf İslam ayrıca tören gecesinde sosyal sorumluluk kampanyası Peace Train’i de ilk kez dünyaya tanıtacak.

Kaynak: TRT Haber