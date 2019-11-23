İtalya ve Fas'ta Türk Filmleri Haftası başladı23 Kasım 2019 Cumartesi 10:10 - Son Güncelleme 23 Kasım 2019 Cumartesi 10:38
Yurt dışında Türk filmleri rüzgarı esiyor. Yunus Emre Enstitüsünün katkılarıyla İtalya'da ve Fas'ta Türk Filmleri Haftası düzenliyor.
Yunus Emre Enstitüsü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla Roma'da düzenlenen Türk Filmleri Haftası ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın, "Ahlat Ağacı" filminin gösterimiyle başladı.
Düzenlenen törende konuşan Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın katılımıyla Roma’da Türk Film Festivalini gerçekleştirmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.
Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş de "Türk sineması son yıllarda Türk dizi sektörüyle beraber en önemli kültürel alanlarımızdan biridir" dedi.
Filmin gösteriminin ardından yönetmen Nuri Bilge Ceylan, Türk ve İtalyan sinemaseverlerin sorularını yanıtladı.
Fas'ta Türk Filmleri Haftası
Fas'ın başkenti Rabat'ta da "Türk Filmleri Haftası" etkinliği başladı.
Yunus Emre Enstitüsünce düzenlenen etkinliğin açılış programına, Rabat Büyükelçisi Ahmet Aydın Doğan'ın ve çok sayıda ülkenin büyükelçileri katıldı.
Büyükelçi Doğan, etkinlik ile izleyici sayısı gittikçe artan Türk sinemasının tanıtılmasının amaçlandığını söyledi.
Doğan, hafta boyunca her akşam uluslararası festivallerde ödül almış Türk filmlerinin izleyiciyle buluşacağını aktardı.
Yunus Emre Enstitüsü Rabat Müdürü Ensar Fırat da, Fas halkının bu etkinlikle Türk kültürünü ve tarihini yakından tanıma fırsatı bulacağını belirtti.
Kaynak: TRT Haber