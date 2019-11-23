Yunus Emre Enstitüsü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla Roma'da düzenlenen Türk Filmleri Haftası ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın, "Ahlat Ağacı" filminin gösterimiyle başladı.

Düzenlenen törende konuşan Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın katılımıyla Roma’da Türk Film Festivalini gerçekleştirmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş de "Türk sineması son yıllarda Türk dizi sektörüyle beraber en önemli kültürel alanlarımızdan biridir" dedi.

Filmin gösteriminin ardından yönetmen Nuri Bilge Ceylan, Türk ve İtalyan sinemaseverlerin sorularını yanıtladı.

Fas'ta Türk Filmleri Haftası

Fas'ın başkenti Rabat'ta da "Türk Filmleri Haftası" etkinliği başladı.

Yunus Emre Enstitüsünce düzenlenen etkinliğin açılış programına, Rabat Büyükelçisi Ahmet Aydın Doğan'ın ve çok sayıda ülkenin büyükelçileri katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Büyükelçi Doğan, etkinlik ile izleyici sayısı gittikçe artan Türk sinemasının tanıtılmasının amaçlandığını söyledi.

Doğan, hafta boyunca her akşam uluslararası festivallerde ödül almış Türk filmlerinin izleyiciyle buluşacağını aktardı.

Yunus Emre Enstitüsü Rabat Müdürü Ensar Fırat da, Fas halkının bu etkinlikle Türk kültürünü ve tarihini yakından tanıma fırsatı bulacağını belirtti.

Kaynak: TRT Haber