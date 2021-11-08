Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Şişli Belediyesi'nin ortak yürüttüğü festival de bu sene ‘Adalet’ teması ele alınacak. Festivalin açılışı 25 Kasım'da Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacak. Açılışın ardından festival 26 Kasım'da Kadıköy Sineması ve Atlas 1948 Sineması'nda izleyiciyle buluşacak.

Her yıl akademik programları ile farklı konuların tartışıldığı festival de bu sene İstanbul Hukuk Fakültesi tarafından seçilen "Çevre Adaleti" başlığı tartışılacak.

Endüstrideki gelişmelerin tanıtıldığı, tartışıldığı, iletişim toplantılarının yapıldığı ve projelerin sunulduğu "VisionIST Endüstri Günleri’nin” 3.'sü 27-28 Kasım'da çevrim içi düzenlenecek.

Karimi'ye onur ödülü

Festival ayrıca bu yıl tüm direnen Afgan kadınları ve sinemacıları adına Afganlı yönetmen Sahra Karimi'ye onur ödülü verecek.

11’incisi düzenlenen festivalde danışma kurulu üyeleri bu sene ki ödülleri, Sinema Onur Ödülü"nü Reis Çelik'e, Akademik Onur Ödülü"nü Sargun Ali Tont'a ve Sinemaya Katkı Ödülü"nü Hülya Uçansu'ya vermeyi kararlaştırdı.

Ödüller, festivalin 25 Kasım'daki açılış töreninde verilecek.