10 Kasım'da gerçekleştirilecek konserde, Büyük Önder'le arasında özel bağ bulunan Ahmet Adnan Saygun'un “Eski Üslupta Kantat” adlı eseri, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın (CSO) eşlik edeceği Devlet Çoksesli Korosu'nca seslendirilecek.

Başkentli sanatseverleri 29 Ekim 1961'den bu yana 600 kişi kapasiteli tarihi salonunun, CSO Ada Ankara yerleşkesindeki yeni mekanına taşınmasının ardından tadilat çalışmaları yapıldı, kulis ve fuaye alanı yenilendi.

CSO Şefi ve CSO Ada Ankara Sanat Yönetmeni Cemi'i Can Deliorman, restorasyonu tamamlanan tarihi CSO salonunu hizmete açmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Salonun sadık bir dinleyici kitlesi var

Tarihi salonun Devlet Çoksesli Korosu'nun ve Kültür Bakanlığına bağlı koroların konserlerine ev sahipliği yapacağını, ayrıca geleneksel koroların bu sahnede izleyiciyle buluşacağını dile getiren Deliorman, "Çünkü korolar oranın akustiğine, sahnesine çok alışkınlar, hem de sadık bir dinleyici kitlesine sahipler bu salonda" dedi.

Deliorman, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne özel, Devlet Çoksesli Korosu ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın sahne alacağı açılış etkinliğine ilişkin, "Bu sene, Atatürk ile organik ve çok özel bir bağı bulunan ve ölümünün 30. yılı olan besteci Ahmet Adnan Saygun'un Eski Üslup'ta Kantat eseri seslendirilecek" diye konuştu.

CSO'nun kasım ayı programı

Açılışı, Atatürk'ün özel önem verdiği ve kendisine Özsoy operasını sipariş ettiği besteci Ahmet Adnan Saygun'un eseriyle yapılacak CSO'nun tarihi salonunda bilet satışlı ilk konser ise 11 Kasım'da verilecek.

"Atatürk'ün Müzik Meclisinden Nağmeler, Ezgiler" konserinde, Ankara Devlet Türk Halk Müziği ve Ankara Devlet Klasik Türk Müziği koroları Büyük Önder'in sevdiği şarkıları sunacak.

Tarihi CSO salonunda 18 Kasım'da ise vefatının 21. yılı dolayısıyla Yıldırım Gürses'in sevilen şarkılarından oluşan "Bir Garip Yolcuyum" adlı anma konseri düzenlenecek.

Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu, 30 Kasım'da "Türkülerle Anadolu Seyranı" konseriyle CSO tarihi salonda müzikseverlerle buluşacak.