Atatürk Kültür Merkezi sanatseverleri buluşturmaya devam ediyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında yeni ve modern haliyle tekrar açılan Atatürk Kültür Merkezi’nde, bir baş yapıtın gösterimi vardı.

AKM, Aida ile Radames'in aşkına şahitlik etti

Giuseppe Verdi bestesi, dünya opera devlerinin vazgeçilmez eseri “Aida” operası, Atatürk Kültür Merkezinde sahnelendi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da opera salonuna başyapıt niteliğindeki bu eseri izlemeye gelenler arasındaydı.

Şef Can Okan yönetimindeki Ankara, Antalya ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası sanatçılarının sahnelediği eser, TRT 2’de de canlı yayınlandı.

Yıllar sonra tekrar Atürk Kültür Merkezinde böylesine önemli bir sanat olayına şahitlik yapanlar mutluydu.

Aida bugün de sanatseverlerle buluşacak

19’uncu yüzyıl İtalyan operası ekolünden gelen ünlü İtalyan besteci Verdi’nin “en güzel operası” olarak tarihe geçen Aida operası bugün saat 20.00’de de AKM sahnesinde olacak.