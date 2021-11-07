İlçenin Kahin Tepe mevkisinde 4 yıl önce başlayan kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kastamonu Müze Müdürlüğü başkanlığında gerçekleştiriliyor.

Kazılarda Akeramik Neolitik (çanak çömleksiz Cilalı Taş Devri) döneme ait olduğu düşünülen tapınak, dikili taş, adak çukurları ve "nitelikli heykeltıraşlık" eserlere ulaşılması, arkeolog ve tarihçileri heyecanlandırıyor.

Kazıya, Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Nurperi Ayengin danışmanlık yapıyor.

Farklı üniversitelerden 20 öğrenci ile akademisyenlerin katıldığı kazı çalışmasının bu yılki bölümü sona erdi.

Bölgede yontu sanatı gelişmiş

Kahin Tepe kazılarında bu sene 4. sezonu bitirdiklerini söyleyen Ayengin, "Bu sezon kazılarda önemli buluntulara ulaştıklarını aktaran Ayengin, "Bu sene yaptığımız çalışmalarda Karadeniz Bölgesi'nin en eski Şamanizm ve anamizm buluntularını bulduk. Çok yoğun olarak hayvan heykelleri ve yontular bulduk. Bu sene ilk defa aslan yontusu bulduk. Totem taşları bulduk. Totem taşları yanında çok sayıda küçük yontularla da karşılaştık. Bunlar büyük ihtimalle en erken Kahin Tepeliler tarafından adak olarak bırakılmış" dedi.

Bölgede yontu sanatının geliştiğini vurgulayan Ayengin, "Bu sezon çok verimli geçti diyebiliriz. Önümüzdeki sezonlarda Kahin Tepenin gizemini daha iyi anlayacağız diye umuyorum. Bulduğumuz yontular çok yüksek bir yontu sanatının burada var olduğunu gösteriyor. Gerçekten çok öneli keşifler bunlar" diye konuştu.