Haber Giriş: 7 Kasım 2021 Pazar 10:47Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Hırsızlar çiçek çaldı, kafe sahibi çağrı yaptı: Gelsinler daha güzellerini hediye edeyim
[Fotoğraf: DHA]
Çorum'da 3 kadın, bir kafenin camının önünde duran çiçekleri çaldı. Hırsızlardan şikayetçi olmayan Veli Yılmaz, "Onlardan rica ediyorum gelsinler hem çayımı içsinler hem de onlara farklı çiçekler hediye edelim. Çiçek çalan insan kötü olmaz" dedi.
Yuvruturna Mahallesi Kavukcu Sokak üzerinde bir kafenin camının önünde duran çiçekler bir anda ortadan kayboldu.
Çiçeklerin yerinde omadığını fark eden kafe sahibi Veli Yılmaz, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. İzledikleri karşısında şaşkınlık yaşayan Yılmaz, 3 kadının yerinden söktüğü çiçekleri alıp gittiğini tespit etti.
"Çiçek çalan insan kötü olmaz"
Çiçeklerini çalan kadınlara seslenen Yılmaz, "Onlardan rica ediyorum. Gelsinler hem çayımı içsinler hem de tanışalım, onlara farklı çiçekler hediye edelim. Çiçek çalan insan kötü olmaz. Buradaki çiçeklerin renklerinin kapılıp, alma ihtiyacı duymuş olabilirler. Gelsinler, onlara daha güzel çiçekler hediye edelim" dedi.
Etiketler: Hırsızlık
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