Yuvruturna Mahallesi Kavukcu Sokak üzerinde bir kafenin camının önünde duran çiçekler bir anda ortadan kayboldu.

Çiçeklerin yerinde omadığını fark eden kafe sahibi Veli Yılmaz, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. İzledikleri karşısında şaşkınlık yaşayan Yılmaz, 3 kadının yerinden söktüğü çiçekleri alıp gittiğini tespit etti.

"Çiçek çalan insan kötü olmaz"

Çiçeklerini çalan kadınlara seslenen Yılmaz, "Onlardan rica ediyorum. Gelsinler hem çayımı içsinler hem de tanışalım, onlara farklı çiçekler hediye edelim. Çiçek çalan insan kötü olmaz. Buradaki çiçeklerin renklerinin kapılıp, alma ihtiyacı duymuş olabilirler. Gelsinler, onlara daha güzel çiçekler hediye edelim" dedi.