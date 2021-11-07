Emekli olduktan sonra kendini hayır işlerine adayan Nazım Gökçe, engellilere tekerlekli sandalye alabilmek için şehri sokak sokak gezerek kapak topluyor.

3 yılda 1 ton kapak toplayan Gökçe, kapakları evinin sokağına dizdi. Kapakları geri dönüşüme satacak olan Gökçe, elde ettiği gelirle engellilere tekerlekli sandalye alacak.

"Engelli kardeşlerimize tekerlekli sandalye alacağım"

Engellilere yardımcı olmak için 8 yıldır mücadele ettiğini söyleyen Nazım Gökçe, "Ben 8 yıl önce fabrikadan emekli oldum. Emekli olduktan sonra Bursa'yı sokak sokak gezip engelli kardeşlerimiz için kapak toplamaya başladım. Daha önce 3 ton kapak toplayıp bu kapaklarla engelli kardeşlerimize tekerlekli sandalye aldık. 3 yıldır tekrar kapak toplamaya başladım. 3 yılın sonunda 1 ton kapak topladım. Bu kapakları geri dönüşüm firmalarına satıp engelli kardeşlerimize tekerlekli sandalye alacağım" dedi.