3 yılda topladığı 1 ton kapakla engellilerin yüzünü güldürecek
Bursa'da yaşayan Nazım Gökçe, engellilere tekerlekli sandalye alabilmek için şehri sokak sokak gezip kapak topluyor. 3 yılda 1 ton kapan toplayan Gökçe, kapaklardan elde ettiği gelirle engellilere tekerlekli sandalye alacak.
Emekli olduktan sonra kendini hayır işlerine adayan Nazım Gökçe, engellilere tekerlekli sandalye alabilmek için şehri sokak sokak gezerek kapak topluyor.
3 yılda 1 ton kapak toplayan Gökçe, kapakları evinin sokağına dizdi. Kapakları geri dönüşüme satacak olan Gökçe, elde ettiği gelirle engellilere tekerlekli sandalye alacak.
"Engelli kardeşlerimize tekerlekli sandalye alacağım"
Engellilere yardımcı olmak için 8 yıldır mücadele ettiğini söyleyen Nazım Gökçe, "Ben 8 yıl önce fabrikadan emekli oldum. Emekli olduktan sonra Bursa'yı sokak sokak gezip engelli kardeşlerimiz için kapak toplamaya başladım. Daha önce 3 ton kapak toplayıp bu kapaklarla engelli kardeşlerimize tekerlekli sandalye aldık. 3 yıldır tekrar kapak toplamaya başladım. 3 yılın sonunda 1 ton kapak topladım. Bu kapakları geri dönüşüm firmalarına satıp engelli kardeşlerimize tekerlekli sandalye alacağım" dedi.