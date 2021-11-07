Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde bir dönerci dükkanında motosikletli kuryelik yapan Fırat İlker, siparişe giderken aniden yola atlayan yaşlı adama çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yere düşen genç, kazanın şokunu atlattıktan sonra çarptığı yaşlı adama sarıldı. Görenlerin yüreklerini ısıtan o anlar kameraya yansıdı.

"Yerden kalkar kalkmaz birbirimize sarıldık"

Kaza anını anlatan İlker, "Siparişe gittiğim esnada yola yaşlı bir amca fırladı. Bu sırada karşıdan gelen bir otomobil amcaya çarpmamak için sola kırdı. Ben de araca çarpmamak için diğer tarafa döndüm ancak amca ile çarpıştık. İkimiz de yere düştük. Sonra yerden kalkar kalkmaz birbirimize sarıldık. Bu tür durumlarda kavga edip, tatsızlık çıkarmaya gerek yok. Neyse ki kimse yara almadı. Amca yerden kalkınca gülerek bana sarıldı. İnsanların bu tür olaylarda sakin olması gerek. Kimse kaza yapmak, kazaya uğramak istemez" dedi.