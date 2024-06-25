Açık 34.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Kültür-Sanat
AA 25.06.2024 13:04

Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali 29 Haziran'da başlayacak

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 7. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali, 29 Haziran-13 Temmuz arasında gerçekleştirilecek.

Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali 29 Haziran'da başlayacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Bu yıl programında 2 opera, 2 bale, 2 müzikal ve 1 çocuk operası yer alan festivalde, ünlü yabancı konuk sanatçıların da yer alacağı eserler Efes Antik Tiyatro'da sahnelenecek.

Festival, 29 Haziran'da İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek Kuğu Gölü balesi ile başlayacak.

Kuğu Gölü balesinde İzmir Devlet Opera ve Balesi Bale Topluluğu ile Berlin Devlet Balesi baş dansçıları Lana Salenko ve Marian Walter sahnede olacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından festival seyircisine özel olarak ilk kez sahnelenecek Wolfgang Amadeus Mozart'ın ünlü operası Figaro'nun Düğünü, 5 Temmuz'da Efes Antik Tiyatro'da prömiyerini gerçekleştirecek.

Dünyaca ünlü Tosca operası, Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından 10 Temmuz'da Efes Antik Tiyatro'da sahnelenecek.

Festival, Mikis Theodorakis'in müzikleri ile enerji ve tutkunun dansla buluştuğu Zorba balesi ile sona erecek.

ETİKETLER
İzmir Opera Bale
Sıradaki Haber
Türkiye’de 2024’ün arkeolojik keşifleri
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:49
Özel güvenlik görevlileri alanlarında uzmanlaşacak
13:32
7 terörist etkisiz hale getirildi
13:27
Denizli'de sahipsiz köpeğin ısırdığı kişi yaralandı
13:15
Macaristan AB dönem başkanı oluyor: Budapeşte-Brüksel hattı gergin
13:11
İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı: Hamas'ı bir fikir olarak ortadan kaldırmak imkansız
13:08
Gazze'de 200'den fazla insani yardım çalışanı öldürüldü
Osmaniye'de temel kazısında bulunan Roma dönemi mozaikleri gün yüzüne çıkarılıyor
Osmaniye'de temel kazısında bulunan Roma dönemi mozaikleri gün yüzüne çıkarılıyor
FOTO FOKUS
Sarp dağların arasındaki mahalle voleybol ile birleşiyor
Sarp dağların arasındaki mahalle voleybol ile birleşiyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ