Sanal müzeler zorunlu ev günlerini hem öğrenerek hem de eğlenerek geçirmek isteyenlerin kurtarıcısı oldu. Dünyanın dört bir yanından müzeler geçici olarak kapattıkları kapılarını, sanal ortamda açtı. Türkiye de bundan geri kalmadı; onlarca müze dijital ortamda misafirlerini ağırladı. Bunların başını ise Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzeler çekiyor. Bakanlığa bağlı müzelerin yer aldığı “sanalmuze.gov.tr” isimli web sayfası son 1 ayda toplam 1 milyon 600 bin kez ziyaret edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının sanal müze uygulamasıyla, tarihe ışık tutan 13 müzeyi gezmek mümkün. Sanal ortamda gezilebilen adresler arasında dünyanın en büyük ikinci mozaik müzesi Zeugma, tarihin sıfır noktası olarak bilinen Göbeklitepe Ören Yeri, Avrupa Yılın Müzesi 2020 yılı adayı Troya, dünyaca ünlü Artemis heykeline ev sahipliği yapan Efes ve paleolitik çağa dek uzanan sayısız arkeolojik eserin sergilendiği Anadolu Medeniyetleri Müzesi de var.

Zeugma Mozaik Müzesi

Dünyanın en büyük ikinci mozaik müzesi Zeugma, 2011’de Gaziantep’te açıldı. Müzenin en ünlü eseri “Çingene Kızı” isimli mozaik. Mozaikler toplamda 2 bin 500 metrekarelik alanda sergileniyor. Zeugma Mozaik Müzesi teknolojik alt yapısı ile de dikkat çekiyor. Mozaiklerin eksik parçaları, lazer sistemi sayesinde tamamlanıyor.

Müzedeki mozaiklerin en eskisi 2 bin yıl öncesine tarihleniyor. Ziyaretçiler şaheser değerindeki mozaiklerin yanı sıra başka eserleri de görme şansına sahip oluyor. Savaş Tanrısı Ares’in bronz heykeli, Roma dönemine ait sütunlar ve çeşmeler tarih meraklılarının ilgisini çeken parçalar arasında.

Göbeklitepe Ören Yeri

Göbeklitepe, “tarihin sıfır noktası” olarak nitelendiriliyor. Bu özelliği nedeniyle 2018’de UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girdi. Şanlıurfa’nın Örencik Köyü yakınlarındaki Göbeklitepe’de ilk kazılar 1995’te başladı. O günden beri vurulan her kazmada, arkeologları şaşırtan yeni keşifler yapıldı.

Göbeklitepe deyince ilk akla gelen şüphesiz boyları 6 metreyi, ağırlıkları 60 tonu bulan yabani hayvan figürlü ve “T” biçimli dikili taşlardır. Bölgede bulunan dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski tapınak kalıntıları, tarihsel anlamda büyük öneme sahip. 12 bin yıl öncesine ait olduğu anlaşılan 65 santimetre uzunluğunda insan heykeli de yine Göbeklitepe’den çıkan özel kalıntılar arasında.

Troya Müzesi

Müze, Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan dünyaca ünlü Troya Antik Kenti’nin girişinde bulunuyor. 2018’de kapılarını açmasına rağmen kısa sürede ismini duyurmayı başardı. Müzede sergilenen eserler Troya ve Troas antik kentlerinden çıkarıldı.

Ziyaretçiler özellikle heykeller, lahitler ve yazıtlara büyük ilgi gösteriyor. Mil taşları, paleolitik dönemden kalma baltalar, toprak seramikler, altın takılar, silahlar, sikkeler, kemik objeler ve gözyaşı şişeleri gibi sayısız eser de müzenin zenginliğine zenginlik katıyor. Troya Müzesi, Avrupa Konseyine bağlı Avrupa Müze Forumu tarafından verilen Yılın Müzesi Ödülü’nün 2020 yılı adayları arasında bulunuyor.

Efes Müzesi

Dünyaca ünlü Artemis Heykeli’ne ev sahipliği yapan Efes Müzesi, İzmir Selçuk’ta bulunuyor. kapsamlı bir restorasyonun ardından 2014 yılında kapılarını tekrar açan müze, “Arkeoloji” ve “Etnografya” olarak iki bölüme ayrılıyor.

Efes kazılarında çıkarılan eserlerin sergilendiği müzede, Yunuslu Eros, Tavşanlı Eros, Eros Başı, Priapos Heykeli, Artemis Heykeli, Mısırlı Rahip Heykeli ve İsis Heykeli’nin yanı sıra çeşitli mitolojik tanrı heykelleri ile Sokrates Başı gibi önemli eserler yer alıyor. Antik Çağ'dan başlayarak Osmanlı dönemine dek uzanan altın, gümüş, bakır ve elektron (altın gümüş karışımı) sikke koleksiyonu da müzenin ilgi çeken bölümleri arasında bulunuyor.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi

Sergilenen koleksiyonları nedeniyle alanında dünyanın sayılı müzeleri arasına bulunan Anadolu Medeniyetleri Müzesi 1921’de açıldı. Sergilenen eserlerin kıymeti, Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ni, dünyanın en önemli müzelerinden biri yapıyor. Anadolu topraklarından çıkarılan eserlerin geçmişi paleolitik çağa dek uzanıyor.

Müzedeki eserler kronolojik olarak sergileniyor. Eserler, ait oldukları dönemlere göre farklı sergi salonlarında yer alıyor. Bakır Çağı, Tunç Çağı, Asur Ticaret Kolonileri Çağı, Frig Krallığı, Geç Hitit Krallığı, Urartu Krallığı, Çağlar Boyu Ankara ve Klasik Devirler gibi farklı sergi salonlarının her biri, zengin koleksiyonları ile göz kamaştırıyor.

