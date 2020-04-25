Şengelen, bale serüveninin 3 yaşında İzmir'de başladığını, yurt içi ve yurt dışından birçok eğitmenle çalıştığını ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda da eğitimine devam ettiğini anlattı.

Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde ekim ayından beri Kuğu Gölü, Harem ve Fındıkkıran eserlerinde görev aldığını ifade eden Şengelen, "DOB benim için tamamen yepyeni bir sayfa. Genç yaşta Devlet Opera ve Balesi'nin bir parçası olmak oldukça heyecan verici" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Günlük rutinini yeniden programladı

COVID-19 ile mücadele için alınan önlemler kapsamında 20 yaş ve altına sokağa çıkma kısıtlaması gelmesi üzerine günlük rutinini yeniden programladığını belirten Şengelen, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu süreçte formumu korumak için hiç aksatmadan günlük egzersizlerime devam ediyorum. Günlük 40 dakika kardiyodan sonra mutlaka yaklaşık yarım saat esneme hareketleri yapıyorum. Dünyaca ünlü operaların veya dansçıların vermiş olduğu online bale derslerine katılıyorum. Disiplin, mesleğimin devamlılığı açısından oldukça önemli bir faktör. Bu sebeple günlük çalışmalarım en az 3 saat sürüyor."

[Fotoğraf: AA]

"İnanıyorum ki güzel günler bizi bekliyor olacak"

Şengelen, ailesine de günlük en az yarım saat spor yaptırdığını ifade ederek, "Tüm gün evde olduğumuz için ister istemez hareketsiz kalıyoruz. Ben bu süreci aileme de yardımcı olarak mümkün olan en sağlıklı biçimde atlatmaya çalışıyorum" diye konuştu.

Bu süreçte çeşitli tiyatro ve operalarının koronavirüs sebebiyle erişime açtığı eserleri izleme imkanı bulduğunu da dile getiren Şengelen, "Koronavirüsten önce haftanın 6 günü oldukça yüksek bir tempoyla çalışıyordum. Şimdi o kadar tempolu olamasam da evde kalarak çalışmalarımı devam ettiriyorum. Hepimiz için alınan sağlık önlemlerine duyarlı olarak bu süreci kısaltabiliriz. İnanıyorum ki zorlu koronavirüs sürecinin sonunda güzel günler bizleri bekliyor olacak" sözlerine yer verdi.

[Fotoğraf: AA]