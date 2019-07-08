Bursa'nın Gürsu ilçesindeki caddelerde Zeki Müren, Bedia Akartürk, Müzeyyen Senar, Adil Uçar, Oktay Sinanoğlu, Ömer Duruk, Erol Akbaş, Hatice Muazzez Kutlay, Bozkurt İlhami Gencer, Şehit Cengiz Toper ve Yıldırım Gürses'in isimleri yer alacak.

Hepsi de sanatla, bilimle, ya da yaptıkları kahramanlıkla Türkiye'nin önemli isimleri arasına girdi.

İsmi Bursa'da yaşayacak olan o isimlerden biri de Sanatçı Bedia Akartürk.

Akartürk, ismnin verildiği caddede yapılan törende duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

"Yaşarken bir caddeye ismimin verilmesi ne kadar mutlu edici bir şey. Düşünenlere çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: TRT Haber