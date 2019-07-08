Devlet Su İşleri tarafından yapımı tamamlanan Ilısu Barajı'nın su tutmaya başlamasının ardından, göl sahasında kalacak Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Baraj gölünde kalacak eserlerin gelecek nesillere aktarılması için güçlendirme yapılıyor.

Roma, Artuk ve Osmanlı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda medeniyete ait eserin yer aldığı, binlerce sene öncesinden 1970'li yıllara kadar yaşamın kesintisiz sürdüğü Hasankeyf Kalesi'nin baraj suyundan zarar görmemesi amacıyla, bin metre uzunluğunda duvar örülüyor.

2010'da kaya düşmesi sonucu bir kişinin hayatını kaybetmesi üzerine ziyarete kapatılan tarihi Hasankeyf Kalesi, çalışmaların ardından yeniden turizme kazandırılacak.

"Roma Çarşısı yeniden inşa edilecek"

Hasankeyf Kaymakamı Haluk Koç, kaledeki Yusuf Ağa Konağı, Büyük Saray, Küçük Saray, Ulu Cami, tarihi türbeler ile mağaraların turizme kazandırılacağını söyledi.

Buradaki tüm tarihi yapıların restore edilmesi için çalışma başlattıklarını belirten Koç, Şaab Vadisi'ndeki Roma Çarşısı'nı yeniden inşa etmek için Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ile görüştüklerini anlattı.

Su yolları aktif hale gelecek

Gerekli onayları almaları durumunda "Kale Sokağı"nı da inşa etmeyi planladıklarını belirten Koç, şunları söyledi:

"1970'li yıllara kadar yerleşim yeri olarak kullanılan tarihi kalede yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladığı su yollarını yeniden, temsili de olsa aktif hale getirmeyi planlıyoruz. Su yollarının yeniden ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Çalışmalar tamamlandığında çok güzel bir manzara ortaya çıkacak. Yapacağımız antik liman sayesinde buraya gelecek turistler hem kaleyi hem de göl alanındaki birçok yeri ziyaret etme fırsatı bulacak."

Kaynak: AA