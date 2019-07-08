Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, doğal sit alanı kapsamına giren Van Gölü'ndeki 4 büyük adadan 3'ünün "kesin korunacak hassas alan" olarak ilan edilmesi, kentte sevinçle karşılandı.

Van Gölü'nün mavi suları arasında yükselen ve bölgeye gelen yerli yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerden olan Akdamar, Çarpanak ve Adır adaları, "kesin korunacak hassas alan" olarak ilan edildi.

Kuş türlerinin doğal yaşam alanları da korunacak

Üzerlerine inşa edilen Akdamar Kilisesi, Ktouts ve Lim manastırlarıyla kentin öne çıkan turizm değerleri arasında yer alan adalar, bundan sonra alınacak ek tedbirlerle daha iyi korunacak.

Aynı zamanda, Van Gölü havzasındaki onlarca kuş türünün doğal yaşam ve üreme alanlarına da ev sahipliği yapan adalardaki tahribat da önlenecek.

Adalarda tarihi yapıların tahribatının önlenmesinin yanı sıra kuş popülasyonunun artmasıyla, buraları daha fazla turistin ziyaret etmesi bekleniyor.

Yeni koruma statüleri

Van Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Kemal Atlı, doğal sit alanlarının yeniden değerlendirilmesi amacıyla Van bölgesinde çalışma başlattıklarını belirterek, projeyi 17 Kasım 2016'da sonuçlandırdıklarını söyledi.

Bölgenin nitelikli koruma alanları ve tabiat varlıkları açısından zengin olduğunu vurgulayan Atlı, şöyle konuştu:

"Bölgemiz genelinde mevcut doğal sitler ile potansiyel doğal sit olabilecek toplam 58 alanda araştırma yaptık. Bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmalar sonucu Van'daki 3 ada 'kesin korunacak hassas alan' olarak ilan edildi. Bu karar, söz konusu bölgelerin daha hassas korunmasını sağlayacak. 58 alan, 'Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu' kapsamında yeniden değerlendirildi ve alanların özelliklerine göre yeni koruma statüleri 'kesin korunacak hassas alan' ve 'nitelikli doğal koruma alanı' olarak belirlendi."

Van bölgesindeki Akdamar, Adır ve Çarpanak adalarının yanı sıra Bitlis'teki Aygır Gölü ile Hakkari'deki Cilo Sat Buzulları'nın da koruma altına alındığını anlatan Ali Kemal Atlı, bölgenin gelişmesine katkı sağlayan bu yerlerin korunarak tescil edilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Atlı, koruma altına alınan yerlerde hayata geçirilecek koruma önlemlerinin de bundan sonraki süreçte belirleneceğini belirtti.

Kaynak: AA