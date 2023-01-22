El emeği göz nuru tabaklar ve vazolar... Her biri sabırla işlendi, ince ince nakşedildi. Bu eserler, porselen sanatçısı Nehir Akyüz'ün elinden çıktı.

Dünyada üretilen porselenlerin sadece yüzde 1'i el ile işleniyor. El işlemesi ürünler yıllar geçtikçe değerleniyor.

Sanatçı Akyüz de porselenin hep ilgisini çektiğini, porselen işlemeciliğinin de bambaşka bir sanat dalı olduğunu söylüyor.

"Maalesef bunun okulu yok. Dünyanın hiçbir yerinde hemen hemen okulu yok. Porselen çok meşakkatli, emek isteyen, sabır isteyen ve incelik isteyen bir sanat dalı. Fırında o incecik porselenin içinde ufacık bir kırık bile olsa paramparça çıkma ihtimali olabiliyor. Boyayı birazcık fazla sürseniz boyalar atabiliyor ve her seferinde ayrı bir emek istiyor. Bütün desenler, bütün formlar farklı farklı çalışılıyor."

Mesleğinde 25 yılı geride bıraktı

Porselen işlemeciliği özen isteyen bir sanat. Bu işi yaparken gözün iyi görmesi ve elin asla titrememesi gerekiyor. Akyüz, aşamaları şöyle anlatıyor:

"İlk aşaması çizim aşamasıdır. Çizimden sonra fırınlanır, fırından çıktıktan sonra renklendirme işlemine girer, renklendirme işi bittikten sonra tekrar fırınlarız. En son altın ya da başka motifler kullanacaksanız ya da taşlarla süslemeler yapacaksınız. Hepsi bir ayrı işlem gerektiriyor."

Nehir Akyüz, uluslararası ödüllü bir porselen sanatçısı. Bugüne kadar çok sayıda sergi açtı. Mesleğinde 25 yılı geride bırakan Akyüz, evindeki atölyesinde öğrenci de yetiştiriyor.

Kamera: Volkan Yazıcı